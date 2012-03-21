Завтра в Брюсселе Бойко встретится с Оттингером и Фюле

Завтра, 22 марта, в Брюсселе (Бельгия) состоится встреча Украина - ЕС по вопросам сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что запланирована встреча министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ, во время которой состоится подписание Шестого отчета выполнения Меморандума между Украиной и ЕС о понимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли в течение 2011 года.

Планируется также встреча Ю.БОЙКО с членом ЕК по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

С украинской стороны во встрече примут участие представители Минэнергоугля Украины, МИД Украины, со стороны ЕС - представители Генерального Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии.

В программе встречи:

- Презентация: Роль Украины на энергетическом рынке Европы, вопросы адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза;

- Презентация и обсуждение: Модернизация и менеджмент украинской ГТС, включая поддержку от ЕС и МФО;

- Презентация и обсуждение: Цели обновленной энергетической стратегии Украины и планируемой дорожной карты, включая достижения до 1 января 2012 года в реализации положений Договора об Энергетическом содружестве;

- Прогресс в стресс-тестах ЕС и европейская поддержка повышения ядерной безопасности украинских АЭС.