Анонс на 22 марта

* Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Запорожскую область.

* В Брюсселе (Бельгия) состоится встреча Украина - ЕС по вопросам сотрудничества в энергетической сфере. С украинской стороны во встрече примут участие представители Минэнергоугля Украины, МИД Украины, со стороны ЕС - представители Генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии.

* Восьмая ежегодная инвестиционная конференция компании Dragon Capital

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Как отказ снизить акцизы на нефтепродукты повлияет на цену бензина?". Участники: Леонид Косянчук, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов в Украине", Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А 95; Геннадий Рябцев, заместитель директора научно-технического центра "Психея".

* Заседание НКРЭ

* Круглый стол на тему: «Украина и МВФ: возможен ли компромисс?». Организатор – Институт Горшенина. Вопросы: Может ли Украина начать переговоры с МВФ «с чистого листа»? При каких условиях Украина сможет выплачивать долги МВФ? Сможет ли Украина получить очередной кредит от МВФ, избежав повышения тарифов на газ для населения? Как увеличение бюджетного финансирования социальной сферы может отразиться на дальнейшем сотрудничестве с МВФ? Последствия для экономики и финансовой системы Украины прекращения сотрудничества с МВФ. Экспертиза долговой политики Министерства финансов Украины. Вероятность гиперинфляции в 2013 году. Участники: Роман Шпек, старший советник ПАО «Альфа-Банк», советник Президента Украины, член Совета НБУ; Игорь Уманский, экс-министр финансов Украины; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Ирина Горина, член Комитета ВРУ по вопросам экономической политики.

* Круглый стол на тему: "Стратегические приоритеты национального экономического развития". Организаторы: Всеукраинский союз ученых-экономистов и БФ «Новая генерация». Участники: Александр Кендюхов, председатель Всеукраинского союза ученых-экономистов, Юрий Пахомов, директор Института мировой экономики и международных отношений НАНУ; Вячеслав Дементьев, сопредседатель Международной ассоциации институциональных исследований, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков Эрик Найман, финансовый аналитик, Игорь Манцуров, директор Научно-исследовательского экономического института Минэкономики Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: «Украинские таксисты: время навести порядок на рынке такси», посвященная Международному дню таксиста. Участники: председатель профсоюза таксистов Василий Попик; зам.председателя профсоюза таксистов Дмитрий Подскребаев; сопредседатель ВОО «Украинское такси» Саулюс Савицкас.

* Пресс-конференция на тему: «Как сработает президентская ипотека?». Участники: председатель национального совета Риэлторской палаты Украины Александр Бондаренко и исполнительный директор Украинской национальной ипотечной ассоциации Павел Матияш.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет пресс-конференцию тему: «Как остановить рост цен на бензин?». Участники: директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн и заместитель гендиректора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Корпоративная социальная ответственность и индекс прозрачности фармацевтических компаний Украины". Представители Центра «Развитие КСО», компании «Морион» и МБФ «Здоровье украинского народа» начали совместную реализацию Инициативы по улучшению корпоративной социальной ответственности фармацевтических и медицинских компаний Украины. Будут представлены результаты оценки сайтов 20 крупнейших фармацевтических компаний Украины, определен индекс прозрачности фармацевтических производителей и названа кампания-лидер КСО фармсегмента по данным проведенного мониторинга. Международные фармацевтические компании, представительства которых работают в Украине, являются признанными в мире лидерами в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО). В частности, компания Novartis - наиболее ответственная компания 2011 по версии Fortune, компания Novo Nordisk - лидер по подготовке КСО отчетов Bayer, Sanofi и GlaxoSmithKline были включены в Индекс устойчивого развития Доу Джонса за 2011 год. Будет ли украинский опыт этих кампаний таким же успешным? (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 097 02 84 277, press@healthup.org.ua, 0284277@mail.ru.

* Круглый стол на тему: «Государственный регулятор на рынке лизинга. Как повысить его эффективность?». Организатор - Комитет по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики ВРУ. Соорганизатор - профессиональная Ассоциация рынке лизинга «Украинское объединение лизингодателей».

* Пресс-конференция на тему: "Гривна как валюта для инвестиций: за и против". Организатор - компания TeleTRАDE. Участники - ведущие аналитики TeleTRАDE Юлия Конопля и Павел Платонов.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, на котором планируется рассмотреть вопрос: «О перечне предприятий, которые планируются к приватизации в 2012 году».

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