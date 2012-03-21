ТОП-10 (21 марта)

Ефремов: о ратификации соглашения о ЗСТ в рамках СНГ говорить рано

Законопроект для создания консорциума по управлению ГТС будет откорректирован

Кабмин отказался от снижения акцизов на бензин

Завтра вступает в силу закон о защите отечественных товаропроизводителей

Парламент Греции ратифицировал договор об условиях получения финансовой помощи

Янукович признал, что Евро-2012 не окупится для Украины

Украинцы выехали в Беларусь для инспектирования мясомолочных предприятий

МИД: парафирование Соглашения об ассоциации должно состояться в Брюсселе 30 марта

МИД поможет экспортерам продвигать мясомолочную продукцию на внешние рынки

Завтра в Брюсселе Бойко встретится с Оттингером и Фюле

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Ефремов: о ратификации соглашения о ЗСТ в рамках СНГ говорить рано

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что Верховная Рада пока не готова к ратификации Соглашения о создании зоны свободной торговли со странами СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя тот факт, что Госдума России ратифицировала это соглашение, а ВР – нет, хотя была договоренность сделать это синхронно.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что договоренностей на высшем уровне – Президента или правительства - о синхронной ратификации не было, а высказывалось только пожелание.

По словам А.ЕФРЕМОВА, в целом парламент согласен ратифицировать соответствующее соглашение. В то же время он отметил, что пока в ВР никто не видел настоящего документа.

«На сегодняшний день настоящего документа в парламенте нет. Поэтому все остальное это только разговоры», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Лидер фракции Партии регионов добавил, что настоящий документ находится на экспертизе в Администрации Президента Украины.

Комментируя позицию российской стороны, выразившую пожелание, чтобы настоящий документ Верховная Рада ратифицировала до конца этой недели, А.ЕФРЕМОВ заметил, что с уважением относится к своим российским коллегам.

«Но я еще раз говорю, пока не увидим настоящий документ, говорить о какой-то ратификации сегодня невозможно, поскольку мы не видели текста настоящего документа», - добавил он.

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Законопроект для создания консорциума по управлению ГТС будет откорректирован

Законопроект по реформированию нефтегазового комплекса в процессе рассмотрения в Верховной Раде будет откорректирован для создания консорциума по управлению газотранспортной системой (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

Он отметил, что в редакции законопроекта, принятого в первом чтении, есть некоторые некорректные моменты с юридической точки зрения, устранив которые, появится возможность создать консорциум… Это буквально одно, два слова, которые создают размытость положения, сказал В.МАКУХА.

«Я думаю, что в процессе доработки эта неясность будет снята, тем более, что эта неясность – юридическая некорректность», - сказал В.МАКУХА. В целом он позитивно оценил документ.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 марта приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» (относительно реформирования нефтегазового комплекса), внесенного народным депутатом из фракции НУ-НС Юрием КАРМАЗИНЫМ.

Законопроектом предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, и НАК “Нафтогаз Украины” осуществляется по решению Кабинета министров Украины.

Приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, компании “Нафтогаз”, а также предприятий, учреждений, организаций, которые были образованы в результате их реорганизации, запрещается.

Отчуждение основных фондов и акций государственных предприятий, которые осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, передаче их с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный фонд других юридических лиц, совершению других юридических действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов и акций этих предприятий, а также основных фондов и акций Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, дочерних и основанных ею предприятий, запрещается, кроме случаев, когда результатом таких действий является: передача основных фондов и акций таких предприятий исключительно государственному предприятию или акционерному обществу, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Украины; создание государственных предприятий или акционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности Украины.

Законопроектом также предусмотрено, что действие этой статьи не распространяется на отчуждение основных фондов государственных предприятий, дочерних предприятий НАК “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, и компании “Нафтогаз Украины”, которые не принимают непосредственного или опосредствованного участия в процессе осуществления деятельности по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, которая осуществляется по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Кроме того, в отношении государственных предприятий, которые осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, а также Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, дочерних и основанных ею предприятий не может быть возбуждено дело о банкротстве.

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Кабмин отказался от снижения акцизов на бензин

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании не принял решение о снижении акцизов на светлые нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

«Было принято решение искать какие-то другие варианты», - сказал он.

При этом В.МАКУХА отметил, что вопрос о создании условий для ввоза нефти, минимум, в 1 млн. тонн для переработки на отечественных НПЗ является более реальным. «Это более реально», - сказал В.МАКУХА относительно возможности создания таких условий.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу правительства, сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров заявил, что правительство планирует снизить акциз на бензин и создать условия для ввоза 1 млн. тонн нефти, несмотря на то, что это приведет к потерям доходов бюджета.

Он отметил, что такие меры необходимы для того, чтобы повысить рентабельность переработки нефти на отечественных НПЗ в условиях повышения мировых цен на нефть.

Н.АЗАРОВ сказал, что сниженный акциз на нефтепродукты будет действовать на период «аномально высокой» цены на нефть.

Справка УНИАН. За последний год акцизный сбор на бензин был повышен на 50%, или на 66 евро/тонна, что эквивалентно 65 коп./литр, и что соответственно стало мощным стимулом роста цен на бензин в 2011 г. На сегодня доля налогов в цене бензинов в среднем составляет 35%, дизтоплива - 22%.

Эксперты прогнозируют увеличение розничных цен на высокооктановый бензин А-95 в марте до 11 грн./литр, а на дизельное топливо – до 10 грн./литр.

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Завтра вступает в силу закон о защите отечественных товаропроизводителей

С 22 марта в Украине вступает в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты отечественных товаропроизводителей в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия иностранных государств, таможенных союзов или экономических группировок».

Текст закона опубликован в газете «Голос Украины» (№ 51(5301) от 21 марта 2012 г.).

Законом предусмотрено, что в случае, если другие государства, таможенные союзы или экономические группировки ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут применяться адекватные меры.

В случае, если такие действия причиняют ущерб или создают угрозу его причинения государству и/или субъектам внешнеэкономической деятельности, указанные меры могут предусматривать его возмещение.

Меры в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок осуществляются в соответствии с законами Украины, международными договорами Украины, общепринятыми правилами, стандартами и нормами международного права.

Такими мерами являются: применение полного запрета (полного эмбарго) на торговлю; применение частичного запрета (частичного эмбарго) на торговлю; лишение режима наибольшего содействия или льготного специального режима; введение специальной пошлины; введение режима лицензирования внешнеэкономических операций; установление квот; другие меры, предусмотренные законами и международными договорами Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Парламент Греции ратифицировал договор об условиях получения финансовой помощи

Парламент Греции сегодня ночью ратифицировал договор об условиях получения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи в размере 130 миллиардов евро.

За документ проголосовали 213 социалистов и консерваторов, против проголосовали 79 депутатов от коммунистов и крайне правых, сообщает радио «Свобода».

Ратификация последовала после получения Грецией во вторник первого транша в объёме 7,5 миллиардов евро – в рамках второго пакета чрезвычайной помощи.

Эта сумма включает 5,9 миллиарда евро от стран еврозоны и 1,6 миллиарда евро - от Международного валютного фонда.

Главное требование, которое международные кредиторы предъявляют Греции в качестве условия получения помощи – последовательное сокращение дефицита государственного бюджета путём введения строгих мер экономии.

Против такой политики в последние месяцы проводились массовые демонстрации жителей разных городов Греции.

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Янукович признал, что Евро-2012 не окупится для Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признал, что Чемпионат Европы по футболу 2012 года не окупится для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей в Киеве.

«Сколько мы заработаем - еще неизвестно, но мы вложили в строительство инфраструктуры около 35 млрд. грн., безусловно, это не окупится за один чемпионат, но оно будет служить не одному поколению украинцев», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, напомнив, что Украина строила стадионы, дороги, гостиницы и аэропорты.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что футбольные команды и болельщики приедут в Украину и оставят здесь валюту. «Поскольку все услуги будут за гривни», - сказал Президент, заметив, что иностранцам придется обменивать валюту в украинских обменниках, чтобы купить товары.

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Украинцы выехали в Беларусь для инспектирования мясомолочных предприятий

Делегация Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины выехала в Беларусь для проведения аудита белорусской ветслужбы и инспектирования мясомолочных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами глава Госветфитослужбы Украины Иван БИСЮК.

«Сегодня (наша делегация – УНИАН) выехала в Беларусь для проведения аудита службы и инспектирования предприятий, и мы будем видеть, насколько сегодня ветеринарная служба (Беларуси - УНИАН)… способна обеспечить безопасность (продуктов питания, импортируемых в Украину - УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины намерена 21 марта начать аудит ветеринарной службы Беларуси. По итогам аудита будут избирательно проинспектированы молочные предприятия.

Напомним, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз на свою территорию из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней (АЧС). Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышения максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что запрет на ввоз на Украину молочной и мясной продукции из Беларуси является временным.

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МИД: парафирование Соглашения об ассоциации должно состояться в Брюсселе 30 марта

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что парафирование Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом должно состояться в Брюсселе 30 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«30 марта в Брюсселе должно состояться парафирование Соглашения об фссоциации», - сказал он.

С украинской стороны соглашение парафирует заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН, с европейской – управляющий директор Службы внешних действий по вопросам Европы и Центральной Азии Мирослав ЛАЙЧЕК.

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МИД поможет экспортерам продвигать мясомолочную продукцию на внешние рынки

Министерство иностранных дел Украины и компании – экспортеры мясомолочной продукции подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках Совета экспортеров при МИД для продвижения украинской продукции на внешние рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, данный меморандум подписали сегодня министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и руководители 17 предприятий мясомолочной отрасли.

«Это (меморандум – УНИАН) главным образом инструмент нашего постоянного диалога и создание инструментария для того, чтобы конкретные отдельные пожелания среди наших партнеров среди экспортеров учитывались и нашими департаментами тут в министерстве, а также нашими посольствами, и нашими генеральными консульствами», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Меморандум, в частности, предусматривает координацию усилий, направленных на создание благоприятных условий для развития экспортного потенциала Украины, в частности, усовершенствование механизма выхода и усиление присутствия украинских производителей на внешних рынках.

Меморандум предусматривает создание в рамках совета экспортеров постоянно действующей рабочей группы при участии представителей МИД Украины и украинских экспортеров мясомолочной продукции.

Кроме того, МИД взял на себя обязательство предоставлять организационную и информационную поддержку экспортерам мясомолочной отрасли Украины в реализации внешнеэкономических проектов за границей.

Министр подчеркнул, что Украине необходимо расширять географию экспорта и открывать новые рынки для своей продукции.

По мнению К.ГРИЩЕНКО, перспективными для Украины являются рынки Ближнего Востока, Китая, а также Индии.

Министр подчеркнул, что Украине необходимо входить и закрепляться на этих рынках.

Глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК в свою очередь отметил, что конкуренция на мировых рынках усиливается и украинским компаниям необходима помощь МИД в расширении географии экспорта их продукции.

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Завтра в Брюсселе Бойко встретится с Оттингером и Фюле

Завтра, 22 марта, в Брюсселе (Бельгия) состоится встреча Украина - ЕС по вопросам сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что запланирована встреча министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ, во время которой состоится подписание Шестого отчета выполнения Меморандума между Украиной и ЕС о понимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли в течение 2011 года.

Планируется также встреча Ю.БОЙКО с членом ЕК по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

С украинской стороны во встрече примут участие представители Минэнергоугля Украины, МИД Украины, со стороны ЕС - представители Генерального Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии.

В программе встречи:

- Презентация: Роль Украины на энергетическом рынке Европы, вопросы адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза;

- Презентация и обсуждение: Модернизация и менеджмент украинской ГТС, включая поддержку от ЕС и МФО;

- Презентация и обсуждение: Цели обновленной энергетической стратегии Украины и планируемой дорожной карты, включая достижения до 1 января 2012 года в реализации положений Договора об Энергетическом содружестве;

- Прогресс в стресс-тестах ЕС и европейская поддержка повышения ядерной безопасности украинских АЭС.

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