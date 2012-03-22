Президент сегодня осуществит рабочую поездку в Запорожскую область
09:46, 22 марта 2012Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку в Запорожскую область.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В программе поездки Президента - посещение Запорожского автомобилестроительного завода – ЗАО «ЗАЗ», областной детской клинической больницы и совещание в Запорожской ОГА с представителями местных властей и руководителями предприятий региона.
Кроме того, в аэропорту «Запорожье» В.ЯНУКОВИЧУ представят несколько модификаций модернизируемых заводом «Мотор Сич» вертолетов Ми-8 и Ми-2.
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