Президент сегодня осуществит рабочую поездку в Запорожскую область

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку в Запорожскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В программе поездки Президента - посещение Запорожского автомобилестроительного завода – ЗАО «ЗАЗ», областной детской клинической больницы и совещание в Запорожской ОГА с представителями местных властей и руководителями предприятий региона.

Кроме того, в аэропорту «Запорожье» В.ЯНУКОВИЧУ представят несколько модификаций модернизируемых заводом «Мотор Сич» вертолетов Ми-8 и Ми-2.