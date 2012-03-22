ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украинские авиакомпании: Правительство не согласовывало с нами "открытое небо" во время Евро-2012» пишет: после того как министр инфраструктуры Борис Колесников подписал приказ об "открытом небе" на период Евро-2012, "Дело" поинтересовалось реакцией на это украинских авиакомпаний. Выяснилось, что их об этом никто не предупредил и они оказались не готовы к такому решению…

http://delo.ua/business/ukrainskie-aviakompanii-pravitelstvo-ne-soglasovyvalo-s-nami-175186/

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Издание «Дело» в публикации «"Регионалы" могут увеличить сумму "Витиной тысячи"» пишет: депутат от Партии регионов Владимир Ландик заявил, что некоторые вкладчики Ощадбанка СССР могут получить выплаты, превышающие тысячу гривен…

http://delo.ua/ukraine/regionaly-mogut-uvelichit-summu-vitinoj-tysjachi-175205/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Горючая смесь», в котором пишет: вчера стало известно, что, борясь с некачественным топливом, Минэкономразвития отменило технические условия (ТУ) для производства не только низкокачественных смесевых видов топлив, но и дорогих марок, выпускаемых с помощью присадок. Продавать такое топливо в Украине будет незаконно, если только правительство не изменит свое решение или нефтяные компании не смогут оспорить запрет в суде, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1897962

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Диагноз неутешительный», в котором пишет: государство ужесточает контроль над розничными ценами на лекарства. Аптеки, завышающие цены на препараты, теперь будут лишать лицензий — соответствующие изменения в лицензионные условия уже внес Минздрав. В аптеках говорят, что не завышают наценку, и считают, что необходимо воздействовать не на розницу, а на фармпроизводителей, на долю которых приходится 75% доходов от продаж лекарств…

http://www.kommersant.ua/doc/1898158

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Издание «Экономические известия» в публикации «Рабочих не хватает» пишет: количество вакансий в промышленном секторе Украины сокращается с каждым годом. В то же время и на имеющиеся места квалифицированных рабочих катастрофически не хватает…

http://state.eizvestia.com/full/rabochih-ne-hvataet

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Баланс не в пользу гривны», в котором пишет: Хронически отрицательный платежный баланс Украины закладывает риск неотвратимой девальвации гривны. Сейчас вопрос заключается уже не в том, обесценится ли национальная валюта, а в том, когда это произойдет и какой диапазон колебаний ожидает гривну?..

http://economics.unian.net/rus/detail/122957

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Столичные квартиры опять дорожают» пишет: ограничение строительства в Москве привело к закономерному результату: цены на новые квартиры пошли в рост. Зато в Подмосковье — настоящий строительный бум и цены в несколько раз ниже столичных. Такая ситуация вполне соответствует негласной политике московских властей по расселению города…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1551040/rasselenie_moskvy

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Издание «Известия» в публикации «Дело об уводе средств на ГЛОНАСС передано в МВД» пишет: руководство космического агентства просит расследовать факты нецелевого рассходования средств дочерними фирмами «Российских космических систем»…

http://www.izvestia.ru/news/519317

(УНИАН)