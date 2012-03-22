Азаров сегодня в Варшаве встретится с Туском

Варшава. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в Варшаве примет участие в заседании украинско-польского комитета по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства, перед заседанием комитета запланированная встреча Н.АЗАРОВА с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ.

В пресс-службе напомнили, что Украина и Польша создали комитет по подготовке к Евро-2012 в конце марта 2008 года.

"Задачами комитета являются ведения политического диалога между сторонами, необходимого для надлежащей подготовки и проведения турнира; оценка состояния сотрудничества во время организации чемпионата; подготовка предложений по развитию сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Заседания комитета проходят под председательством премьеров, поочередно в Украине и Польше.

В пресс-службе напомнили, что первые три заседания комитета проходили под председательством Д.ТУСКА и экс-главы украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО (дважды в 2008 году и один раз - в 2009 году).

Как сообщал УНИАН, Д.ТУСК сегодня на встрече с Н.АЗАРОВЫМ планирует обсудить, кроме подготовки к Евро-2012, ситуацию в Украине.