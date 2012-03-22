ВР расширила законодательные основания для пересмотра судебных решений

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в статьи 361 и 362 Гражданского процессуального кодекса Украины (об основаниях пересмотра решения или постановления суда)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 344 народных депутата из 416, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом статьи Гражданского процессуального кодекса, которые определяют основания для пересмотра решения или постановления суда в связи с нововыявленными обстоятельствами, дополняются новым положением. Согласно им, судебные решения будут подлежать указанному пересмотру в случае установления приговором суда, вступившим в законную силу, вины судьи в совершении преступления, в результате которого было принято незаконное или необоснованное решение.