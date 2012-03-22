Рада не раньше 10 апреля рассмотрит проект нового КПК во втором чтении - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что парламент не раньше 10 апреля во втором чтении рассмотрит проект нового Криминального процессуального кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на брифинге.

По его словам, сегодня Верховная Рада не может рассмотреть проект КПК, поскольку к нему поступило около 4 тыс. поправок.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что даже если парламент начнет рассмотрение этого кодекса, то за сегодня и за пятницу не успеет закончить работу над ним.

По словам А.ЕФРЕМОВА, юридическое управление ВР «действительно отработало его, но есть много замечаний, которые требуют внесения технических поправок к данному законопроекту и еще к 72 законам, которые уже действуют».

«Мы никуда не спешим, нам очень важно получить цельный документ, который бы отражал наше стремление по-новому работать в уголовно-процессуальной сфере», - добавил он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что после доработки проекта КПК, «где-то во вторник на следующей пленарной неделе (следующий пленарный вторник – 10 апреля – УНИАН), мы его поставим в повестку дня и у нас будет достаточно времени для того, чтобы его обсудить и принять обдуманное решение».

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