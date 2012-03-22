Янукович встретится с руководством Евросоюза на будущей неделе в Сеуле

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с высшим руководством Евросоюза на будущей неделе в Сеуле в рамках саммита по ядерной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

Он напомнил, что визит В.ЯНУКОВИЧА в Южную Корею состоится в конце марта.

Также в рамках визита запланированы встречи Президента Украины с Генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном, лидером Северной Кореи ЛИ Мен Баком.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, на сегодняшний день на стадии разработки находятся другие встречи Президента на высшем уровне.

Отвечая на уточняющий вопрос, состоится ли встреча В.ЯНУКОВИЧА с Президентом США Бараком ОБАМОЙ, С.ЛЕВОЧКИН сказал, что пока не может ответить на этот вопрос. В то же время он высказал мнение, что во время саммита у В.ЯНУКОВИЧА и Б.ОБАМЫ будет возможность для общения.

Справка УНИАН. 26-27 марта 2012 года в Сеуле состоится саммит по ядерной безопасности.