ВР поддержала предложения Президента к закону о малом и среднем предпринимательстве

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон Украины "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 257 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Старая редакция закона была принята 12 января 2012 года, однако Президент применил к нему вето.

Парламент прислушивался к предложениям главы государства и исключил норму, согласно которой при центральных, областных и местных органах исполнительной власти должны образовываться консультативные, совещательные или другие вспомогательные органы в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, парламент исключил норму закона, согласно которой государственные программы поддержки утверждаются Кабинетом министров Украины в трехмесячный срок после принятия закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год. Вместо этого была включена новая норма, согласно которой государственные программы поддержки утверждаются Кабинетом министров Украины в установленном законом порядке.

Кроме того, изъята норма, которая предусматривает представление Кабинетом министров ежегодно на рассмотрение парламента информации о состоянии выполнения государственных программ развития малого и среднего предпринимательства именно в составе Государственной программы экономического и социального развития Украины на соответствующий год. Глава государства считает, что на практике новый подход к государственному стратегическому планированию уже реализуется, в связи с чем Государственная программа экономического и социального развития Украины будет иметь формальный характер и в нынешней ситуации ее принятие является нецелесообразным.

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