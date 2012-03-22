Украина и Польша завершили работы по подготовке к Евро-2012, заявил Азаров

Варшава. Украина и Польша завершили работы по подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Польша Дональдом ТУСКОМ в Варшаве.

«Две страны завершили все работы по подготовке и проведению этого мероприятия и не смотря на трудности, связанные с кризисом, наши страны смогли мобилизовать свои возможности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что во время сегодняшней встречи с Д.ТУСКОМ главы правительств обсудили вопрос облегчения пересечения границы двух стран во время проведения чемпионата, вопросы транспорта и безопасности.

Н.АЗАРОВ отметил, что опыт, который Украина приобрела в подготовке к Евро-2012, пригодится в будущем, а объекты, построенные в рамках подготовки к турниру, будут работать на благо Украины.