ТОП-10 (22 марта)

В ПР обещают увеличить до 2 тыс. грн. компенсацию вкладчикам Сбербанка СССР

Даже удачные газовые переговоры не снимают вопроса повышения тарифов для населения - МВФ

Украина завершила вывоз высокообогащенного урана – заявление МИД

НБУ снизит учетную ставку до 7,5% с 23 марта

Янукович с Путиным в конце мая продолжат обсуждение газового вопроса

Янукович встретится с руководством Евросоюза на будущей неделе в Сеуле

НБУ оценивает рост ВВП Украины в январе-феврале на уровне 2%

Украина и Польша завершили работы по подготовке к Евро-2012, заявил Азаров

Азаров поручил рассмотреть возможность увеличения поступлений от приватизации

Ограничения на ввоз белорусской мясомолочной продукции могут быть сняты после 30 марта

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В ПР обещают увеличить до 2 тыс. грн. компенсацию вкладчикам Сбербанка СССР

В Партии регионов обещают увеличить до 2 тыс. грн. компенсацию вкладчикам Сбербанка СССР.

Об этом в эфире «5 канала» сообщил народный депутат от Партии регионов Владимир ЛАНДИК.

«С 1 мая начинают получать 9 млн. пенсионеров на 100 грн. больше. Начинают получать и многодетные семьи, начинают получать дети, больше на детей, начинают получать и по той тысяче, а может, и по две. Если на это нам надо 16 миллиардов, и 10 миллиардов на ипотеку – вот это 26 миллиардов, которые будут», – заявил депутат.

В тоже время сайт «Комментарии», ссылаясь на народного депутата от Партии регионов Александра СТОЯНА отмечают, что граждане Украины никогда в полной мере не получат утраченные сбережения Сбербанка СССР.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату украинцам компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которая не была выплачена при прежнем правительстве, до конца этого года.

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Даже удачные газовые переговоры не снимают вопроса повышения тарифов для населения - МВФ

Даже в случае удачных переговоров с Россией о цене импортируемого газа это не снимает вопроса о повышении тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР в ходе 8-й ежегодной украинской инвестиционной конференции.

«Нельзя только надеяться на то, что Россия снизит цены, поскольку разрыв в настоящее время настолько огромен, что даже за счет реального снижения нельзя будет достичь покрытия этого разрыва», - сказал М.АЛЬЕР.

По его словам, на сегодня домохозяйства и предприятия ТКЭ платят только 15% от цены импортируемого газа. Это ставки одни из самых низких в Европе и в мире. М.АЛЬЕР выразил убеждение в том, что Россия не согласится на 85% снизить цены на газ.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в ходе конференции заявил, что увеличение тарифов на газ для указанных категорий не решит проблемы, а увеличит объемы неплатежей.

«Если мы сегодня по предложению МВФ подняли бы цены в два раза, то мы бы всего достигли порядка 25-30% себестоимости цены газа. Мы все равно не решаем эту проблему», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, сейчас правительство работает над монетизацией льгот по тарифам, а также разрабатывает схему, согласно которой льготы будут получать именно те, кто в них более всего нуждается.

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Украина завершила вывоз высокообогащенного урана – заявление МИД

Украина завершила вывоз высокообогащенного урана. Об этом говорится в переданном УНИАН Департаментом информационной политики Министерства иностранных дел Украины заявлении МИД относительно полного выполнения Украиной обязательства по вывозу высокообогащенного урана.

В документе напоминается, что в ходе Вашингтонского саммита по ядерной безопасности 2010 года Украина объявила о своем решении отказаться от всех имеющихся запасов высокообогащенного урана до начала проведения 26-27 марта 2012 года в Сеуле следующего саммита по тематике ядерной безопасности.

Такое решение было закреплено рядом политических документов, в частности положениями Совместного заявления Президентов Украины и США от 12 апреля 2010 года и межправительственного Меморандума с США о сотрудничестве по вопросам ядерной безопасности от 26 сентября 2011 года.

22 марта 2012 года Украина в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства, обеспечив вывоз в РФ при содействии США и МАГАТЭ последней партии высокообогащенных ядерных материалов из Харьковского физико-технического института.

«Таким шагом Украина в очередной раз подтвердила свою многолетнюю приверженность делу ядерного разоружения и нераспространения и сделала практический вклад в дальнейшее укрепление режима нераспространения, установленного Договором о нераспространении ядерного оружия», - отмечается в заявлении.

В рамках реализации двусторонних договоренностей с США Украина получила эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование.

Кроме этого, при финансировании США начались работы по строительству с применением самых современных технологий на базе Харьковского физико-технического института новейшего источника нейтронов.

«Указанные шаги, а также дальнейшее сотрудничество с США в этой сфере, значительным образом будут способствовать укреплению потенциала отечественных научно-исследовательских учреждений в сфере прикладной ядерной физики и позволят создать базу для получения широкого спектра медицинских изотопов для диагностики и лечения разных видов онкологических заболеваний», - подчеркнули в МИД.

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НБУ снизит учетную ставку до 7,5% с 23 марта

Национальный банк Украины с 23 марта 2012 г. снизит учетную ставку с 7,75% до 7,5%.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН письме НБУ коммерческим банкам со ссылкой на постановление №102 от 21 марта 2012 года.

Согласно документу, требование относительно объема обязательных резервов, которые банки формируют на спецсчете НБУ, снижено — с 70% до 60%.

Кроме того, «учитывая использование российских рублей в расчетах между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» за импортированный природный газ и потребность в дальнейшей оптимизации управления международными (золотовалютными) резервами», с 31 марта НБУ вводит отдельные нормативы резервирования при привлечении ресурсов в российских рублях. Норма резервирования под привлечения в рублях равны «нулю».

Помимо этого сообщается, что с 31 марта устанавливаются следующие нормы обязательного резервирования: срочные средства и вклады юридических и физических лиц в нацвалюте — 0%; краткосрочные средства и вклады юридических и физических лиц в инвалюте — 8%; долгосрочные средства и вклады юридических и физических лиц в инвалюте — 2%; средства вкладов юридических и физических лиц в нацвалюте по требованию (и на текущих счетах) — 0%; средства вкладов юридических и физических лиц в инвалюте по требованию (и на текущих счетах) — 8,5%; средства, привлеченные банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в нацвалюте — 0%; средства, привлеченные банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в инвалюте (кроме российских рублей) — 2%; средства, привлеченные банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в российских рублях — 0%.

Как сообщал УНИАН, сегодня директор Генерального экономического департамента Национального банка Украины Игорь Шумило заявил, что правление Национального банка Украины рассмотрело вопрос об изменении уровня учетной ставки.

«Правление рассмотрело и приняло решение об изменении уровня учетной ставки», - сказал он.

При этом И.Шумило не указал размеры и направление изменения.

Он заверил, что официально информация может быть обнародована либо непосредственно главой НБУ, либо на сайте регулятора.

В пресс-службе Нацбанка агентству УНИАН не предоставили информацию об изменении учетной ставки.

При этом источники в НБУ сообщают, что учетная ставка снижена с 7,75% до 7,5%.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины с 10 августа 2010 года снизил размер учетной ставки с 8,5% до 7,75% годовых. Данное снижение было третьим с начала лета 2010 года. Так, с 8 июля НБУ снизил учетную ставку до 8,5% годовых. Перед этим, с 8 июня, она была снижена до 9,5%.

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Янукович с Путиным в конце мая продолжат обсуждение газового вопроса

Переговоры по газовому вопросу президентов Украины и России будут продолжены в конце мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

«Сейчас работают рабочие группы, и мы надеемся, что до конца мая – к 20-м числам мая, будет выработано приемлемое решение, которое мы обсудим с Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ», - сказал Президент, отметив, что ожидает от переговорного процесса сбалансирования доходов и расходов «Нафтогаза» так, чтобы не приходилось перекрывать из бюджета дефицит 500 млн. дол., который существует сегодня.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что планирует встретиться с В.ПУТИНЫМ и в середине апреля - после Пасхи, еще до завершения переговорного процесса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, также В.ЯНУКОВИЧ проинформировал, что в конце мая состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

По словам главы государства, во время его встречи с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ обсуждались актуальные вопросы украинско-российских отношений, в том числе и газовые. Президент отметил, что речь шла не только о цене, но и о стоимости транзита газа через украинскую территорию, стабильности и развитии отечественной газотранспортной системы. «Мы постепенно продвигаемся вперед в общем понимании подходов к решению этих вопросов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Газовая проблематика также будет одной из тем обсуждения во время заседания Межгосударственной комиссии, отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также напомнил, что на сегодняшний день рабочая группа, возглавляемая министром топлива и угольной промышленности Юрием БОЙКО и председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ, продолжает переговоры.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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Янукович встретится с руководством Евросоюза на будущей неделе в Сеуле

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с высшим руководством Евросоюза на будущей неделе в Сеуле в рамках саммита по ядерной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

Он напомнил, что визит В.ЯНУКОВИЧА в Южную Корею состоится в конце марта.

Также в рамках визита запланированы встречи Президента Украины с Генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном, лидером Северной Кореи ЛИ Мен Баком.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, на сегодняшний день на стадии разработки находятся другие встречи Президента на высшем уровне.

Отвечая на уточняющий вопрос, состоится ли встреча В.ЯНУКОВИЧА с Президентом США Бараком ОБАМОЙ, С.ЛЕВОЧКИН сказал, что пока не может ответить на этот вопрос. В то же время он высказал мнение, что во время саммита у В.ЯНУКОВИЧА и Б.ОБАМЫ будет возможность для общения.

Справка УНИАН. 26-27 марта 2012 года в Сеуле состоится саммит по ядерной безопасности.

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НБУ оценивает рост ВВП Украины в январе-феврале на уровне 2%

Национальный банк Украины оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в январе-феврале 2012 года на уровне 2%.

Об этом говорится в комментарии заместителя директора Генерального экономического департамента - директора Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ Александра ПЕТРИКА.

«По нашим оценкам, рост ВВП за первые два месяца текущего года составил около 2%, что является неплохим результатом, учитывая то, что условия торговли для наших экспортоориентированных отраслей экономики остаются неблагоприятными» - сказал он.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн., инфляции - на уровне 7,9%.

НБУ прогнозирует инфляцию в 2012 году на уровне 7%, рост валового внутреннего продукта - на уровне 3-4%.

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Украина и Польша завершили работы по подготовке к Евро-2012, заявил Азаров

Украина и Польша завершили работы по подготовке к Евро-2012. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Польша Дональдом ТУСКОМ в Варшаве.

«Две страны завершили все работы по подготовке и проведению этого мероприятия и не смотря на трудности, связанные с кризисом, наши страны смогли мобилизовать свои возможности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что во время сегодняшней встречи с Д.ТУСКОМ главы правительств обсудили вопрос облегчения пересечения границы двух стран во время проведения чемпионата, вопросы транспорта и безопасности.

Н.АЗАРОВ отметил, что опыт, который Украина приобрела в подготовке к Евро-2012, пригодится в будущем, а объекты, построенные в рамках подготовки к турниру, будут работать на благо Украины.

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Азаров поручил рассмотреть возможность увеличения поступлений от приватизации

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение профильным ведомствам рассмотреть возможность увеличения поступлений в государственный бюджет от приватизации в 2012 году.

Об этом сообщил сегодня, 22 марта, на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Анатолий МАНГУЛ.

«Мы не будем все продавать, однако кое-что сегодня может быть подготовлено к продаже, конечно же, только изучив спрос на данный объект», - отметил он.

Напомним, что на данный момент поступления в государственный бюджет от приватизации в этом году запланированы на уровне 10 млрд. грн.

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Ограничения на ввоз белорусской мясомолочной продукции могут быть сняты после 30 марта

Комиссия из специалистов Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины 30 марта завершит аудит белорусской системы контроля производства молочных и мясных продуктов.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Кроме этого украинские специалисты посетят ряд мясо- и молокоперерабатывающих предприятий Беларуси.

«По результатам работы комиссии украинской стороной будет приниматься решение о снятии ограничений на ввоз белорусской продукции в Украину», - говорится в сообщении Минсельхозпрода Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины вчера, 21 марта, отправила своих специалистов для проведения аудита ветеринарной службы Беларуси.

Напомним, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз на свою территорию из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышения максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов.

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