Анонс на 23 марта

* Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников на ст. Дарница (ул. Привокзальная, 3 - рядом с железнодорожным вокзалом ст. Дарница) откроет тренажерный центр подготовки машинистов скоростных электропоездов «Hyundai». В мероприятии также примут участие ген.директор «Укрзалізниці» Владимир Козак и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин. Будут презентованы тренажер для обучения локомотивных бригад электропоездов «Hyundai» и комнаты для проживания машинистов. По завершении - подход к СМИ.

* Состоится Трехсторонний круглый стол на тему: «Достойный труд для молодежи», который проведет Международная организация труда. Будут представлены результаты исследования, проведенного в рамках Проекта ЕС-МБТ «Эффективное управление трудовой миграцией и ее квалификационными аспектами» - «Исследование и анализ вакансий и потребностей в квалифицированных кадрах в ЕС, в основных странах назначения миграции, в Молдове и Украине». Участники: первый зам.министра социальной политики Украины Василий Надрага, лидеры профсоюзных организаций и объединений работодателей, эксперты Международного бюро труда и др.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Целесообразность и безопасность перевода часов на летнее время». В работе примет участие академик Национальной академии наук Украины, директор Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины Ярослав Яцкив.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в заседании круглого стола «Справедливое общество XXI века: критерии, перспективы, риски».

* Пресс-конференция на тему: "Какие риски существуют для здоровья с переходом на летнее время?». Участники: старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии меднаук Украины Ольга Ефименко, заслуженный врач Украины, доктор мед.наук Вадим Шипулин и профессор факультета психологии КНУ им. Шевченко, доктор психологических наук Наталья Максимова.

* Во время заседания Комитета отраслевых реформ Минрегиона эксперты Европейской экономической комиссии ООН и международные независимые эксперты представят предварительные результаты работы своей миссии по проведению национального обзора жилищного сектора Украины. Участники: начальник подразделения по вопросам жилищного хозяйства и землепользования Управления торговли и устойчивого управления земельными ресурсами Комитета по жилищному хозяйству и землеустройству ЕЭК ООН Гюльнара Ролл, координатор подразделения по вопросам жилищного хозяйства и землепользования Управления торговли и устойчивого управления земельными ресурсами ЕЭК ООН Сесилия Батак, специалист по вопросам охраны окружающей среды Отдела по вопросам охраны окружающей среды ЕЭК ООН Ярослав Булич, эксперты Александр Пузанов и Андрей Туманов, Институт экономики города (Москва). По завершении - подход к прессе.

* Круглый стол на тему: «Политические трансформации ЕС под влиянием экономического кризиса: выводы для Украины». Организаторы - Национальный институт стратегических исследований, Украинский независимый центр политических исследований в партнерстве с Исследовательским центром Словацкой ассоциации внешней политики (г.Братислава) при поддержке Словацкого агентства международного развития (Slovak Aid). Вопросы: Европейский кризис как фактор к углублению интеграционных процессов в ЕС: а)природа кризисных явлений в еврозоне б)перспективы политических трансформаций ЕС; Влияние европейского кризиса на Украину: политический аспект: а) необходимость переосмысления места и роли Украины как партнера обновленного Европейского Союза; б)необходимость адаптации стратегии отношений Украины с ЕС к новым реалиям.

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