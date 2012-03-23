В Крыму пройдет 18-й саммит стран Центральной Европы

11-12 мая в Ялте будет проходить 18-й саммит глав государств Центральной Европы, сообщил начальник Главного управления внешних связей и межрегионального сотрудничества Совета министров Крыма Игорь ПРИМЫШЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства, с инициативой проведения такого мероприятия в Крыму выступил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

"Это очень важное мероприятие для Украины в целом и Крыма, в частности. Мы понимаем, что в преддверии курортного сезона и Евро-2012 у нас есть прекрасная возможность заявить о себе на весь Евросоюз, на всю Европу", - сказал И.ПРИМЫШЕВ. В связи с завершением переговорного процесса относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предстоящий саммит планируется посвятить тематике европейской интеграции.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 20 высокопоставленных должностных лиц.

От имени В.ЯНУКОВИЧА официальные приглашения направлены в адрес государств Центральной и Восточной Европы, руководства европейских институтов, в частности, президента Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ и президента Европейского Совета Германа ван РОМПЕЯ.

Напомним, в марте по распоряжению Кабинета министров Украины создан оргкомитет по подготовке и проведению саммита.

17-й саммит глав государств стран Центральной Европы проходил в мае 2011 года в Варшаве (Польша).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВР призвала ЕС ускорить подписание Соглашения об ассоциации с Украиной