ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Посевная-2012: Повторение рекордного урожая в 56,7 млн тонн в этом году Украине не грозит. На сегодня минимальный прогноз урожая составляет 40 млн тонн, наиболее оптимистичная оценка результата уборки — 54 млн тонн...

http://delo.ua/business/posevnaja-2012-kakim-budet-urozhaj-175173/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Постом вышел», в котором пишет: Глава совета Национального банка Петр Порошенко согласился возглавить Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ). Ожидается, что сегодня на сайте президента будет обнародован соответствующий указ. Свое окончательное согласие господин Порошенко дал президенту Виктору Януковичу в среду, заручившись его поддержкой относительно реформирования не только министерства, но и экономики страны. В распоряжении "Ъ" оказался план действий Петра Порошенко на новом посту. Он предполагает решение задач в трех направлениях: достижение прозрачности экономической политики, свободы предпринимательской деятельности и эффективности использования ресурсов...

http://www.kommersant.ua/doc/1898491

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Удар от ворот», в котором пишет: Вчера в Киеве предприниматели, работающие на Лукьяновском рынке, помешали попытке новых собственников объекта зайти на его территорию. Еще в 2010 году рынок был приобретен на аукционе представителями ООО "Квиткова галявына", однако предприниматели утверждают, что при проведении торгов их первоочередное право на участие в них было нарушено. Помимо этого, предприниматели опасаются, что рынок будет снесен. Новые же хозяева заверяют, что он продолжит свою работу…

http://www.kommersant.ua/doc/1898492

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Издание «Экономические известия» в публикации «Язык потерпел крах» пишет: Через парламент тихо и незаметно движутся три законопроекта, влекущие за собой самую настоящую языковую революцию в судах. В судах хотят разрешить применение региональных языков и языков меньшинств. При этом использование этих языков не просто гарантируется государством, но и обеспечивается за счет средств госбюджета…

http://state.eizvestia.com/full/yazyk-poterpel-krah

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Также «Экономические известия» публикуют материал ««Хлеб Инвестбуд» уходит», в котором пишут: Компания «Хлеб Инвестбуд» больше не будет выступать посредником в закупке продзерна между аграриями и Аграрным фондом. С 30 марта АФ начнет заключать контракты самостоятельно. Мнения крестьян по этому поводу разделились…

http://markets.eizvestia.com/full/hleb-investbud-uhodit

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«Экономические известия» также публикуют материал «Сыр не дает покоя», в котором пишут: Сырный конфликт набирает обороты. После вовлечения в разборки третьей стороны начались и новые нападки. Теперь белорусы решили помочь господину Онищенко, предложив свой расширенный список украинских компаний, которые надо проверить…

http://markets.eizvestia.com/full/syr-ne-daet-pokoya

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина вдруг нашла неравные условия свободной торговли СНГ» пишет: Спустя полгода у Украины вдруг возникли замечания к подписанному в Санкт-Петербурге договору о свободной торговле со странами СНГ...

http://economics.unian.net/rus/detail/123076

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Таможенники протянули кодекс "имени Таможни"» пишет: Новый Таможенный кодекс Украины должен позволить собрать больше денег в бюджет, однако он не решает ключевых проблем налоговой системы: коррупции и бесправность бизнеса и граждан...

http://economics.unian.net/rus/detail/123017



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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия вернется к бюджетному правилу» пишет: Президент и премьер-министр решили ограничить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов — как это было до кризиса 2008 г...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1556612/vlasti_rf_prinyali_principialnoe_reshenie_o_vozvrate_k

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Также «Ведомости» в публикации «Газпром ответит за добычу и продажи» пишут: Сегодня избранный президент Владимир Путин проведет выездное совещание в Киришах, главная тема повестки — поставки газа и ценообразование. Накануне «Газпром» обратился к чиновникам с предложением дополнительно проиндексировать его цены для промышленных потребителей России на 26,3% в IV квартале. Но в ответ может услышать резкую критику его маркетинговой политики...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1556514/gazprom_otvetit_za_prodazhi

(УНИАН)