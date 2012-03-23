Сегодня для СНБО крайне важно научное обеспечение - Горбулин

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, академик НАН Украины Владимир Горбулин считает, что одним из первых шагов Андрея Клюева как Секретаря СНБО должно стать формирование мощной кадровой основы Аппарата Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом он заявил в интервью журналистам.

По мнению экс-секретаря СНБО, необходимо возобновлять практику привлечения к работе в Аппарате СНБО ученых.

«Обоснования многих решений должно приниматься исключительно благодаря широкому сообществу аналитическому, информационному и научному. Сегодня все институты такого рода в Украине существуют. Вот тут Андрею Петровичу надо подумать, кого непосредственно забрать в Аппарат, чтобы работать с вечера на утро, может быть, создавать комиссии снова, которые могли бы работать по разным направлениям», - отметил экс-секретарь ведомства.

Он напомнил, что перед руководством СНБО стоит задача решения техногенных, экологических и экономических проблем, которые требуют долгосрочного планирования.

«И вот если ему (Андрею Клюеву – ред.) удастся многоуровневую иерархию создать, то есть людей, которые непосредственно с ним, а среди них те люди, которые опираются на широкое научное сообщество, результаты будут высокие, я в этом уверен. И начинать нужно обязательно с кадров. Поиск должен быть исключительно четкий», - подчеркнул В. Горбулин.

По его словам, СНБО должно стать платформой, на которой будут выстраиваться отношения между государственными чиновниками, представителями силовых структур, Администрации Президента и политическими силами.

«И тогда получается диалог или дискуссия, как хотите. Но он же необходим сегодня нашей стране этот диалог или дискуссия. И Президент, как глава Совета национальной безопасности, он может выходить на диалог с обществом через Совет национальной безопасности. Мне кажется, что это одна очень существенная функция, над которой Андрею Петровичу я бы тоже позволил себе посоветовать подумать», - резюмировал эксперт.

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