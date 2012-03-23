Янукович значительно расширил функции СНБО в вопросе реформирования ВСУ

Указы Президента Украины Виктора Януковича существенно усиливают роль и расширяют полномочия Совета национальной безопасности и обороны Украины в вопросе реформирования Вооруженных Сил Украины, считает экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, академик НАН Украины Владимир Горбулин.

По его словам, сегодня для решения вопроса реформирования Вооруженных Сил Украины и силовых структур еще не найдена окончательная модель.

«Этот Указ (Указ Президента про создание при Совете национальной безопасности и обороны Украины Комитета по реформированию и развитию Вооруженных Сил Украины и оборонно-промышленного комплекса – УНИАН) позволяет Андрею Клюеву взяться за серьезнейшую организацию работы государственного управления в стране. Комиссии, они по-разному назывались: по военно-политическим, по военно-техническим вопросам, существовали с 1999 года, но они носили, я бы сказал, функции, которые определяли больше военно-техническое сотрудничество. Это был совсем другой коленкор. Такой мощи заданий, которые определены этим Указом, этот комитет или комиссия тогда не имели», - сказал он.

В. Горбулин отметил, что, подписав ряд указов про усиление роли СНБО, Президент засвидетельствовал, что очень серьёзно настроен на реформирование Вооруженных Сил и оборонной промышленности, правоохранительных органов и спецслужб.

По мнению В. Горбулина, тот факт, что Президент поручил СНБО достаточно широкий круг вопросов можно рассматривать как кредит доверия к Секретарю СНБО А. Клюеву.

«Сама по себе работа с Президентом, какую бы должность не занимал в системе государственного управления человек, это величайшая ответственность. А кредит доверия определяется, прежде всего, честностью человека, который докладывает Президенту. Президенту нельзя докладывать только приятные вещи. Это все обязательно приведется к серьезным ошибкам в системе государственного управления», - сказал он.

Напомним, что 16 марта 2012 года Президент Украины подписал ряд Указов, касающихся деятельности СНБО. Так, Указом Президента Украины №201/2012 Национальный антикоррупционный комитет передан Совету национальной безопасности и обороны Украины. Исполнительным секретарем Комитета, который возглавляет Президент Украины Виктор Янукович, назначен Секретарь СНБО Андрей Клюев, а его организационно-техническое обеспечение возложено на Аппарат Совета национальной безопасности и обороны.

Указом Президента Украины №202/2012 создан Комитет по реформированию и развитию Вооруженных Сил Украины и оборонно-промышленного комплекса. Также Указом №203/2012 обязанности по координации деятельности вспомогательных органов, образованных Президентом Украины для обеспечения безопасности и правопорядка во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, возложены на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.