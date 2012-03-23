Петр ПОРОШЕНКО назначен министром экономического развития и торговли Украины.

Текст соответствующего указа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля лидер парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что министром экономического развития и торговли назначен П.ПОРОШЕНКО.

Позже в тот день премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что предложил кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра экономики.

9 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ожидает представления о назначении П.ПОРОШЕНКО министром экономики.

«Я имел скрупулезный разговор с Петром ПОРОШЕНКО, и его настроение, и его предложения, которые я от него услышал, меня полностью устраивают. Поэтому я бы хотел, чтобы он работал», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что в настоящее время П.ПОРОШЕНКО, насколько ему известно, находится за пределами Украины. «Как только он вернется, скорее всего это решение (назначение – УНИАН) будет принято», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Порошенко в Facebook написал, что принял решение стать министром экономики и изложил свои предложения относительно работы на этой должности

Петр ПОРОШЕНКО на своей странице в Facebook написал, что принял решение стать министром экономики Украины и изложил свои предложения относительно работы на этой должности.

«Последние недели были для меня очень непростыми. Решения, которое я должен был принять, вероятно, принимаются несколько раз в жизни и даются нелегко. Приятной неожиданностью стало такое количество небезразличных ко мне людей как среди друзей по Фейсбуку, так и среди журналистов, экспертов и политиков. Основные предостережения и риски, которые были высказаны: «Вы сами ничего не измените», «Вы лишаете себя политической перспективы», «Не помогайте им» и тому подобное. Ваше искреннее участие в моей судьбе и объективные советы помогли мне определиться. Поставив на одну чашу весов личные политические амбиции, а на другую – ситуацию в экономике. Решение я принял», - написал П.ПОРОШЕНКО.

Он также отметил, что перед тем как принять решение, «кратко изложил свои предложения, которые отдал Президенту». «Считаю справедливым, если Вы так же будете ознакомлены с их содержанием. Это то, что я собираюсь делать», - добавил он.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что европейские ценности и стандарты должны стать основоположными качествами экономической политики Украины. «Демократические приоритеты развития должны быть главными в государственной политике», - добавил он.

При этом он изложил такие предложения:

1. Прозрачная, упрощенная и понятная система государственных закупок.

2. Открытая публикация статистических показателей экономического развития в общенациональном, региональном и отраслевом разрезах по международным стандартам. Обеспечение общественности и инвесторов информацией относительно текущего экономического положения. Приведение системы показателей экономического развития к единым европейским стандартам.

3. Оценка действий исполнительных органов относительно влияния на ВВП. Обязательная экспертиза Минэкономики финпланов государственных компаний и предприятий, обнародование их финансовой отчетности.

4. Защита бизнеса от силового давления, ликвидация возможностей безосновательного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность. Введение финансовой ответственности за нанесение экономического ущерба.

5. Упрощение системы регистрации прав собственности. Открытый доступ к ЕГРПОУ. Организация работы чиновников с предпринимателями по принципу «прозрачного офиса».

6. Дерегуляция ведения бизнеса, сокращение перечня, упрощение порядка и снижение стоимости предоставления услуг органами государственной власти и государственными предприятиями.

7. Реформирование рынков энергетических и продовольственных ресурсов в соответствии с европейскими стандартами и критериями экологической безопасности.

8. Трансформация системы национальных проектов в перечень приоритетных направлений государственной поддержки инвестиций, в частности в сферах энергосбережения и диверсификации источников поствок энергоресурсов.

9. Действенная поддержка экспорта путем внедрения системы экспортного кредитования и страхования рисков, политической поддержки украинских производителей на внешних рынках.

10. Защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей в соответствии с нормами и правилами ВТО. Противодействие поступлению на украинский рынок недоброкачественной и опасной продукции.

11. Создание цивилизованных условий для земельной реформы, которые будут обеспечивать защиту прав собственности земельных участков, содействовать развитию сельскохозяйственного производства и привлечению инвестиций в аграрный сектор. Законодательное урегулирование минимальной цены на землю и обеспечение развития инфраструктуры села.

12. Коренное реформирование системы государственных резервов стратегических ресурсов.