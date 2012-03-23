Анонс на 26 марта

* Состоится торжественная церемония открытия VIII Украинского туристического форума 2012 (весна) с участием представителей Госагентства Украины по туризму и курортам, Посольств Греции, Литвы, Кубы, Турции, а также ведущих туроператоров - членов Ассоциации лидеров турбизнеса Украины. В 10-20 - пресс-конференция на тему: «Высокий туристический сезон 2012: где отдыхать украинцам». Участники: Иосиф Андрик, президент АЛТБУ, Павлос Геруланос, министр культуры и туризма Греческой Республики, Юрайт Усявичюте, вице-консул Литовской республики в Украине, Берат Йылдыз, атташе вопросам культуры и информации Посольства Республики Турция в Украине.

* Состоится онлайн-конференция на тему: “Услуги Киевского городского центра занятости по профессиональному обучению безработных граждан» при участии Татьяны Пянтак, начальника отдела организации профессионального обучения Киевского городского центра занятости.

* Состоится раскрытие окончательных предложений конкурсных торгов на закупку услуг оценки стоимости активов ГТС Украины.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине". Участники: Василий Квашук, директор Департамента гражданской защиты МЧС Украины; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Угрожает ли Украине дефицит и подорожание сахара?". Участники: Александр Печенога, зам.директора Департамента продовольствия Минагрополитики и продовольствия Украины; Владимир Лапа, ген.директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса"; Денис Рубченко, эксперт Украинской аграрной конфедерации.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Жилые недострои в Киеве продолжают разрушаться: кто за это ответит? Изменят ли ситуацию новые законы?". Речь пойдет о незаконченном строительстве жилого дома по ул. Здолбуновской, 13 в г.Киева, где еще 5 лет назад должны были поселиться сотни государственных служащих и несколько сотен инвесторов - физических лиц. Строительство жилого дома «Приозерный» на 441 квартиру со встроенными паркингами и коммерческими помещениями было начало еще в 2005 году, но до сегодняшнего дня не завершено даже строительство монолита, а недострой разрушается из-за отсутствия каких-либо консервирующих работ. Почему, несмотря на обещания государственных чиновников, недостроенные дома разрушаются, выделенное государством финансирование исчезает, а чиновники продолжают игнорировать инвесторов? Более подробную информацию, документы и материалы по недострою по ул.Здолбуновской, 13 представят участники пресс-конференции: В.Гурина, руководитель инициативной группы инвесторов в ЖК «Приозерный» по ул.Здолбуновской, 13 в Киеве; Н.Доценко-Белоус, адвокат ЮФ «Василь Кисиль и партнеры»; А.Гончарук, президент ОО помощи пострадавшим инвесторам «Инвестхелп»; А.Зайченко, юрист, представитель инвестора; В.Приймак, инвестор; К.Лисецкий, представитель участника программы «Доступное жилье», Е.Пигида, участник программы «Доступное жилье» (ул. Крещатик, 4, конференц- зал).

* Пресс-конференция на тему: «Порошенко и новая экономическая политика». Участники: президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, руководитель проекта Международной финансовой корпорации «Инвестиционный климат в Украине» Сергей Осаволюк.

* Пресс-конференция на тему: "Социальные инициативы: реально ли выполнить задачи Президента Украины?". Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера; Владимир Фесенко, руководитель центра политического анализа "Пента"; Павел Розенко, ведущий эксперт Центра Разумкова.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция министра культуры и туризма Греции на тему: "Украинско-греческий туризм. Перспективы развития". Организаторы: Посольство Греции в Украине. Участники: министр культуры и туризма Греции Павлос Геруланос, Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в Украине Георгиос Георгунтзос. Вопросы: Итоги туристического сезона 2011 г. Увеличение потока украинских туристов в Грецию, положительные тенденции, статистика. Планы на сезон 2012 г. Украинско-греческие туристические отношения в развитии. Преимущества Греции как туристического направления. Греческая шенгенская виза: упрощение процедуры оформления, сокращение сроков оформления, оформление многократных виз. Греческий кризис: мифы и реальность. Почему туристы только выигрывают от сегодняшнего положения в греческой экономике. Укрепление двустороннего сотрудничества Украины и Греции в области туризма ((ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

* На территории ГЭС Киевского водохранилища состоится пресс-тур в рамках поездки министра экологии и природных ресурсов Украины Н.Злочевского и председателя Госагентства водных ресурсов Украины В.Сташука на площадки верхнего и нижнего бьефа гидроэлектростанции. Цель поездки - проверка режима работы и состояния гидросооружений Киевского водохранилища в период ледохода.

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