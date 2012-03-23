ТОП-10 (23 марта)

Порошенко назначен министром экономического развития и торговли Украины

Рост индекса производства базовых отраслей в Украине замедлился до 2,8%

НБУ с сегодняшнего дня снизил учетную ставку до 7,5%

Украина до июля может получить 300 млн. евро на первый этап реконструкции ГТС

Украина расширяет рынки сбыта молочной продукции

«Нафтогаз» 26 марта назовет оценщика украинской ГТС

Аграрный фонд для стабилизации цен начнет закупку сухого молока и сливочного масла

Украина усилила ветеринарно-санитарный контроль

Запорожский алюминиевый комбинат возвращен в собственность государства – ГПУ

ЕС одобрил новые санкции против Беларуси и Сирии

***

Порошенко назначен министром экономического развития и торговли Украины

Петр ПорошенкоПетр ПОРОШЕНКО назначен министром экономического развития и торговли Украины.

Текст соответствующего указа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля лидер парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что министром экономического развития и торговли назначен П.ПОРОШЕНКО.

Позже в тот день премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что предложил кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра экономики.

9 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ожидает представления о назначении П.ПОРОШЕНКО министром экономики.

«Я имел скрупулезный разговор с Петром ПОРОШЕНКО, и его настроение, и его предложения, которые я от него услышал, меня полностью устраивают. Поэтому я бы хотел, чтобы он работал», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что в настоящее время П.ПОРОШЕНКО, насколько ему известно, находится за пределами Украины. «Как только он вернется, скорее всего это решение (назначение – УНИАН) будет принято», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

***

Рост индекса производства базовых отраслей в Украине замедлился до 2,8%

В Украине в феврале 2012 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 2,8% в годовом выражении по сравнению с 3,1% в январе 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

В январе-феврале, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, ИПБО составил 3%.

По данным НБУ, один из весомых вкладов в прирост ИПБО обеспечила розничная торговля (1,4 п. п.), рост оборота которой в феврале составил 15,4% в годовом измерении.

При этом слабый внешний спрос оставался основным фактором низкого уровня производства экспортоориентированных промышленных отраслей. Так, объемы производства металлургии в феврале снизились на 3,8% в годовом измерении, рост объемов машиностроения составил всего 0,2%. Другим важным фактором замедления роста было существенное снижение температуры воздуха в начале месяца, что ограничило обеспечение металлургических заводов сырьем и сдерживало развитие транспортной и строительной отраслей. Падение объема грузовых перевозок в феврале составило 1,8% в годовом измерении, строительных работ - 3%.

В свою очередь, аномальные холода привели к ускорению роста объемов производства электроэнергии, газа и воды до 12,3% в годовом измерении, что обеспечило 3 п. п. прироста промышленного производства.

Рост промышленного производства в феврале составил 1,6% в годовом измерении и 2% за январь-февраль по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

***

НБУ с сегодняшнего дня снизил учетную ставку до 7,5%

Национальный банк Украины с 23 марта 2012 г. снизил учетную ставку с 7,75% до 7,5%.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН письме НБУ коммерческим банкам со ссылкой на постановление №102 от 21 марта 2012 года.

Согласно документу, требование относительно объема обязательных резервов, которые банки формируют на спецсчете НБУ, снижено — с 70% до 60%.

Кроме того, «учитывая использование российских рублей в расчетах между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» за импортированный природный газ и потребность в дальнейшей оптимизации управления международными (золотовалютными) резервами», с 31 марта НБУ вводит отдельные нормативы резервирования при привлечении ресурсов в российских рублях. Норма резервирования под привлечения в рублях равны «нулю».

Помимо этого сообщается, что с 31 марта устанавливаются следующие нормы обязательного резервирования: срочные средства и вклады юридических и физических лиц в нацвалюте — 0%; краткосрочные средства и вклады юридических и физических лиц в инвалюте — 8%; долгосрочные средства и вклады юридических и физических лиц в инвалюте — 2%; средства вкладов юридических и физических лиц в нацвалюте по требованию (и на текущих счетах) — 0%; средства вкладов юридических и физических лиц в инвалюте по требованию (и на текущих счетах) — 8,5%; средства, привлеченные банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в нацвалюте — 0%; средства, привлеченные банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в инвалюте (кроме российских рублей) — 2%; средства, привлеченные банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в российских рублях — 0%.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины с 10 августа 2010 года снизил размер учетной ставки с 8,5% до 7,75% годовых. Данное снижение было третьим с начала лета 2010 года. Так, с 8 июля НБУ снизил учетную ставку до 8,5% годовых. Перед этим, с 8 июня, она была снижена до 9,5%.

***

Украина до июля может получить 300 млн. евро на первый этап реконструкции ГТС

Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР надеется, что Украина до июля получит 300 млн. евро на первый этап реконструкции своей газотранспортной системы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал журналистам вечером 22 марта после встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

“Мы имеем хороший анализ от экспертов, и теперь мы, в частности, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, а также другие участники, должны принять решение, и наша договоренность касалась принятия подхода к первой модели самое позднее до июня-июля этого года», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Ю.БОЙКО, в свою очередь, еще до начала встречи с комиссаром уточнил украинским журналистам, что 300 млн. евро от европейских финансовых институтов планируется использовать на первый этап модернизации украинской газотранспортной системы, в частности, на замену частей газопровода “Уренгой – Помары - Ужгород”.

***

Украина расширяет рынки сбыта молочной продукции

Украина расширяет рынки сбыта для своей молочной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, 23 марта, первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины.

По его словам, экспорт молокопродуктов из Украины имеет тенденцию к росту. Наибольшую долю в экспорте занимают сыры, которые поставляются в более чем 16 стран мира: Россия, Казахстан, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия, Египет, Израиль ОАЭ и др.

«Как показывает анализ, 90,5% всей молочной продукции экспортируется в страны СНГ. За 2 месяца 2012 года экспорт молочной продукции составил 19,4 тыс. тонн на общую сумму $73,2 млн., что на 19,8% меньше против аналогичного периода прошлого года. За этот период уменьшились поставки молока, молочной продукции и сыров в РФ и Казахстан, что связано с запретом импорта этих продуктов из Украины и повышением требований к ее качеству», - сообщил он.

При этом В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что в последнее время увеличилась диверсификация рынков сбыта, в частности, состоялось увеличение экспорта сгущенного молока в Танзанию, Кубу и Тунис. Кроме того, вырос экспорт молочной сыворотки в Алжир, Китай, Корею, Кувейт, Сингапур и на Филиппины.

«С целью содействия улучшению условий доступа продукции отечественного производства на внешний рынок Минагропрод проводит следующую работу. Принимает активное участие в отработке вопроса относительно доступа к рынкам сельскохозяйственных товаров стран, которые вступают в ВТО, и отстаивает интересы отечественных товаропроизводителей относительно экспорта в эти страны путем снижения их таможенных ставок. На сегодня продолжаются переговоры с Сербией, Боснией и Герцоговиной, Алжиром, Йеменом, Лаосом и Ливаном. Согласован протокол между Черногорией и Украиной относительно завершения двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров и услуг Черногории в рамках ее вступления в ВТО. Принимает активное участие в отработке вопроса относительно целесообразности подписания соглашений про свободную торговлю с Канадой, Турцией, Сербией Сирией, Сингапуром, Израилем и Марокко, а также в отработке нового договора между Таможенным союзом. Эта работа позволит Украине облегчить продвижение сельскохозяйственной и продовольственной продукции на внешние рынки, и будет содействовать экспорту», - отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

***

«Нафтогаз» 26 марта назовет оценщика украинской ГТС

26 марта 2012 года в 11:00 в помещении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 6) состоится раскрытие окончательных предложений конкурсных торгов на закупку услуг по оценке стоимости активов газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что данное мероприятие состоится при участии заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадима ЧУПРУНА.

Как сообщал УНИАН, на участие в тендере по определению оценщика украинской ГТС подали заявки четыре компании: ЧП «Томас&Симонова» (г. Киев), «Дафф Энд Фелпс» (США), ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев), ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев).

Напомним, оценка стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины проводится ради реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» путем выделения магистральной транспортной сети и газохранилищ (ДК «Укртрансгаз») из компании в отдельную независимую компанию, 100% акций которой остается в собственности государства. Все работы нужно завершить до 1 августа 2012 года.

Оценщик должен разработать методологию оценки. Методология должна объяснять базовые подходы (рыночный (аналоговый), стоимостный) и должна объяснять технику и методологию получения оценки стоимости активов. Методология должна коротко указывать основные особенности оценки стоимости активов на рынках, которые развиваются, и должна отображать преимущества и недостатки описанных методов оценки.

В качестве обеспечения предложения участники тендера должны внести 350 тыс. грн задатка. Квалификационные критерии требуют от участников предоставления информации об опыте работы за последние три года. В частности, проведение оценки справедливой стоимости не менее 10 тыс. объектов основных средств в каждом индивидуальном проекте в нефтегазовой отрасли в Украине и/или СНГ; оценки бизнеса в нефтегазовой отрасли в Украине и/или СНГ (показатель объема реализации хотя бы у одного из клиентов участника должен быть не менее 1 млрд грн в год); опыт должен включать не менее четырех индивидуальных проектов.

Реструктуризация «Нафтогаза Украины» проводится с целью выполнения Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» относительно необходимости отделения функций НАК «Нафтогаз Украины» относительно добычи, снабжения и транспортировки газа и Программы экономических реформ на 2010-2014 гг.

***

Аграрный фонд для стабилизации цен начнет закупку сухого молока и сливочного масла

Аграрный фонд планирует начать закупку сухого молока и сливочного масла для стабилизации цен на молоко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе пленарного заседания Верховной Рады заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр СЕНЬ.

Он сказал, что правительство приняло решение о внесении сухого молока в перечень объектов ценового регулирования и установило объемы его закупки, однако не указал эти объемы. «Сыродельные предприятия переориентировались на производство сухого молока. И прорабатывается вопрос о возможности закупки сухого молока и масла сливочного в Аграрный фонд, с тем чтобы его снять с рынка и дать возможность рынку больше двигаться. Соответствующее решение правительства относительно объектов ценового регулирования и объемов их закупок принято», - сообщил А.СЕНЬ.

По словам замминистра, основная причина снижения закупочных цен на молоко — это ограничение поставок украинских сыров в РФ, поскольку сыроделы являлись крупными закупщиками молочного сырья и формировали закупочные цены на него. «Основной момент решения этой проблемы — решение проблемы экспорта сыров в Россию, которая сейчас активно отрабатывается, и это будет позитивно влиять на ситуацию», - отметил А.СЕНЬ.

Также он добавил, что министерство проводит работу с участниками рынка, чтобы не допустить ухудшения ценовой ситуации на рынке молока.

Напомним, 19 марта премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Минагропроду подготовить введение минимальных закупочных цен на молоко.

***

Украина усилила ветеринарно-санитарный контроль

Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины выдал распоряжение от 23 марта 2012 года № 41 “Об усилении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в связи с регистрацией в странах Европы болезни Шмалленберга”.

Как напоминается на сайте Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, в странах Европы возникла новая до сих пор неизвестна болезнь жвачных животных, которая вызывается вирусом Шмалленберга. Болезнь передается через укусы насекомых и внутриутробно (от матери к плоду).

Значительное распространение болезнь получила в Германии (800 случаев), Франции (244), Великобритании (174), Нидерландах (178). Зарегистрированы случаи гибели животных.

Отмечается, что научно обоснованные данные относительно продолжительности инкубационного периода и вирусоносительсва на сегодняшний день отсутствуют. Кроме того, вирус трудно выявить в крови животных. Также сейчас эффективные средства лечения и иммунопрофилактики не разработаны.

В Госветфитослужбе подчеркивают, что такая ситуация создает угрозу биологической безопасности животноводства Украины, поскольку наша страна имеет тесные торговые связи с большинством из этих стран.

***

Запорожский алюминиевый комбинат возвращен в собственность государства – ГПУ

Контрольный пакет ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» (ОАО «ЗАлК», г. Запорожье) возвращен в собственность государства.

Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, решение о расторжении договоров купли-продажи 68,01% пакета акций принято накануне, 22 марта, Хозяйственным судом Киева.

«По иску Генеральной прокуратуры Украины Хозяйственным судом города Киева 22.03.2012 г. принято решение о расторжении договоров купли-продажи пакета акций ОАО "ЗАлК" в количестве 423,5 млн простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая, что составляет 68,01% уставного фонда общества, заключенных между Фондом государственного имущества Украины и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между ним и компанией "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кипр).

Указанный пакет акций возвращен государству в лице Фонда государственного имущества Украины», - сообщает ГПУ.

Согласно тексту официального сообщения Генеральной прокуратуры Украины, соответствующее решение принято судом в связи с установлением факта нарушения имущественных интересов государства.

«Суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры Украины о том, что в связи с расторжением по инициативе ОАО "ЗАлК" кредитного соглашения по рефинансированию инвестором задолженности общества в сумме 75,5 млн долл. США существенно изменились обстоятельства, чем существенно нарушены имущественные интересы государства», - пояснили в ГПУ.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций ЗАлКа российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн долл.

В 2004 г. собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РУСАЛ»), созданной в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

***

ЕС одобрил новые санкции против Беларуси и Сирии

В Брюсселе министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза одобрили новые санкции против Беларуси и Сирии.

Как сообщает Радио «Свобода», в частности, в перечень лиц, которым запрещен въезд в ЕС, а их активы в странах Евросоюза заморожены, добавилось еще 12 граждан Беларуси. В целом, теперь в «черном списке ЕС» около 230 белорусских чиновников. Экономические санкции будут касаться также белорусских фирм.

Аналогичный список относительно Сирии также дополнен 12 фамилиями. Среди них жена Президента страны Башара АСАДА – Асма и другие родственники главы государства.

В обоих случаях санкции распространяются на лиц и организации, которых в Евросоюзе считают причастными к репрессиям против политических оппонентов.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Совет иностранных дел ЕС расширил список невъездных белорусских чиновников еще на 21 человека.

Отношения между ЕС и Беларусью значительно ухудшились после президентских выборов 19 декабря 2010 года, когда власть Беларуси разогнала участников акций протеста и арестовала более тысячи человек, среди которых несколько кандидатов в президенты от оппозиции.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН