Чикагский саммит продемонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми - Расмуссен

Брюссель . Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН убежден, что Чикагский саммит НАТО в мае продемонстрирует, что двери альянса остаются открытыми.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.РАСМУССЕН заявил вчера на Брюссельском форуме, организованном немецким отделением Фонду Маршалла (США).

“Это не будет саммит относительно расширения, однако вы увидите четкие послания, что наши двери остаются открытыми”, - подчеркнул Генсек НАТО.