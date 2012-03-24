Чикагский саммит продемонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми - Расмуссен
11:03, 24 марта 2012Разное
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Брюссель. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН убежден, что Чикагский саммит НАТО в мае продемонстрирует, что двери альянса остаются открытыми.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.РАСМУССЕН заявил вчера на Брюссельском форуме, организованном немецким отделением Фонду Маршалла (США).
“Это не будет саммит относительно расширения, однако вы увидите четкие послания, что наши двери остаются открытыми”, - подчеркнул Генсек НАТО.
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