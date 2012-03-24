Клюев: крайне жесткая внешняя «среда существования» требует повышения роли СНБО

Крайне жесткая внешняя «среда существования» не оставляет Украине выбора - если мы хотим состояться как современное, успешное, высокоразвитое государство, мы просто обязаны в кратчайшие сроки найти достойные ответы на вызовы, стоящие перед нами.

Об этом пишет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ в своей статье для газеты «Зеркало недели. Украина» № 11 23-30 марта.

По его словам, мировой экономический кризис свидетельствует об изменении экономических и геополитических циклов. «Мир переходит к новому технологическому укладу. Наша планета становится все более беспокойной, аналитики говорят о новой гонке вооружений, которая создает угрозу для стабильности многополярного мира», - отмечает А.КЛЮЕВ.

По его мнению, в таких условиях объективно возрастает значение Совета национальной безопасности и обороны Украины как конституционного органа во главе с Президентом, ответственного за осуществление координации и контроля политики, проводимой государством в сфере национальной безопасности.

Секретарь СНБО отметил, что за всю свою историю существования с 1996 г. этот орган играл разную роль, но «в последнее десятилетие далеко не всегда использовал свой потенциал в полном объеме». «Необходимо признать, что политические игры вокруг Совбеза во время «оранжевой пятилетки» привели к тому, что вместе с водой выплеснули и ребенка. К сожалению, в те годы система государственного управления практически утратила способность к оценке вызовов, которые могут возникнуть не только завтра, но и через 5, 10, 20 лет. Но мы обязаны их предусмотреть и готовиться к ним», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что Украина перестала жить одним днем, как это было раньше. «Мировой опыт показывает, что ручное управление крайне неэффективно, а наибольших успехов достигли страны, которые внедряли элементы государственного планирования. В одних государствах его называли «индикативным», в других - «стратегическим», - отмечает секретарь СНБО. Как пример он привел Германию, Швецию, Японию, Францию и Китай.

По словам А.КЛЮЕВА, именно СНБО должен способствовать формированию эффективных механизмов стратегического планирования и долгосрочного прогнозирования в нашей стране. Поэтому Президент Украины поставил задачу вернуть СНБО роль главного центра подготовки и сопровождения государственных решений в сфере национальной безопасности.

Он заявил, что модернизация Аппарата Совета национальной безопасности и обороны успешно стартовала. А первоочередной текущей задачей А.КЛЮЕВ назвал безопасное проведение Евро-2012.

«Как всегда впереди - много работы. Уверен, нам удастся в кратчайшие сроки поднять статус и эффективность работы СНБО, сделать этот орган настоящей интеллектуальной опорой для разработки и реализации государственной политики», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, повышение обороноспособности, борьба с коррупцией, обеспечение энергетической безопасности, защита информационного пространства страны, здоровье нации и ее будущее развитие - в роботе СНБО все темы важны.