Клюев рассказал, чего от него ждет Президент

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу вернуть Совету национальной безопасности и обороны Украины роль главного центра подготовки и сопровождения государственных решений в сфере национальной безопасности.

Об этом пишет секретарь СНБО Андрей КЛЮЕВ в своей статье для «Зеркала недели. Украина» № 11 23-30 марта.

По его словам, за всю свою историю существования с 1996 года этот орган играл разную роль, но неизменно оставался главным интеллектуальным инструментом в руках главы государства. «К сожалению, в последнее десятилетие СНБО далеко не всегда использовал свой потенциал в полной мере», - отметил А.КЛЮЕВ.

Секретарь СНБО также отметил, что за последние годы система государственного управления практически утратила способность к оценке вызовов, которые могут возникнуть не только завтра, но и через 5, 10, 20 лет. «Но мы обязаны их предусматривать и готовиться к ним», - считает автор статьи.

По его словам, мировой опыт показывает, что ручное управление крайне неэффективно, а наибольших успехов добились страны, которые вводили элементы государственного планирования, о чем свидетельствуют примеры Германии, Швеции, Японии, Франции или Китая.

«Именно Совет национальной безопасности и обороны должен способствовать формированию эффективных механизмов стратегического планирования и долгосрочного прогнозирования в нашей стране», - уверен А.КЛЮЕВ.