В UEFA проблемы с продажей билетов на матчи Евро-2012 в Украине

Варшава. Европейская федерация футбола UEFA имеет проблемы с продажей билетов на матчи Евро-2012, которые будут проходить в начале этого лета в украинских городах-организаторах чемпионата.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских медиа, UEFA в связи с этим планирует в мае организовать специальную last minute распродажу билетов, в том числе на один из наиболее интересных матчей чемпионата между Англией и Францией в Донецке 11 июня.

"Не хватает желающих на матчи, которые будут разыгрываться в Украине. Там билеты расходятся в черепашьем темпе", - сообщает TVN24.

Запланированную на май распродажу подтвердила порталу представитель Euro 2012 Polska Эва ПРОКОПЯК.

По данным портала, остается непроданной часть билетов на матчи Голландии с Данией и Португалией в Харькове 9 и 17 июня и между Данией и Португалией 13 июня во Львове.

"Все билеты проданы, кроме четырех встреч, но мы не сомневаемся, что все места на стадионах будут заполнены", - сказал на конгрессе UEFA в Стамбуле Мишель ПЛАТИНИ, слова которого приводит польский портал.

Польские медиа сообщают, что на этой неделе стало известно о том, что футбольной федерации Дании удалось продать только половину из 18 тысяч билетов, которые они получили от Европейской федерации для своих болельщиков.

Представители футбольной федерации Дании объяснили слабый спрос на билеты "ментальным барьером" к Украине.

Как сообщал УНИАН, UEFA подготовила на нынешний чемпионат Европы по футболу 1,4 миллионы билетов, почти 600 тысяч из которых в прошлом году были разыграны между болельщиками в специальной лотерее: более 90% из них купили граждане Польши и Украины, где пройдет чемпионат.

Около 450 тысяч билетов в марте должны были распределить между болельщиками, спонсорами и VIP-персонами 16 национальных футбольных федераций, а остальные - UEFA.

Спрос на билеты в прошлогодней лотерее превысил предложение в 20 раз, а на билеты польской федерации футбола в марте этого года в 18 раз.