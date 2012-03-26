ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Оппозиция выдвинула жесткие требования к Порошенко» пишет: в случае если новый министр экономики не сможет обеспечить выполнения 12 пунктов плана реформирования экономики, он должен будет уйти…

http://delo.ua/ukraine/oppozicija-vydvinula-zhestkie-trebovanija-k-poroshenko-175356/

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Также «Дело» в публикации «В Киеве словили жилищных аферистов» пишет: в столице возбудили уголовное дело против главы строительной компании, которая обманула своих вкладчиков…

http://delo.ua/ukraine/v-kieve-slovili-zhilischnyh-aferistov-175355/

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«Дело» в публикации «США готовы помогать Украине с энергетической безопасностью» пишет: в рамках Брюссельского форума министр иностранных дел Константин Грищенко обсудил со специальным представителем Государственного секретаря США по вопросам энергетики Ричардом Морнингстаром пути усиления энергетической безопасности в Европе…

http://delo.ua/ukraine/ssha-gotovy-pomogat-ukraine-s-energeticheskoj-bezopasnostju-175357/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Европейский госзаказ закрывается», в котором пишет: Еврокомиссия официально объявила о готовности закрыть доступ к европейским госзакупкам компаниям из тех стран, где действуют преференции национальным поставщикам товаров и услуг для госорганов. Это затруднит им доступ к госзаказу на 500 млрд евро. Для Украины эта проблема пока неактуальна, поскольку наши компании не являются игроком на этом рынке ЕС…

http://www.kommersant.ua/doc/1901124

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Президент назначил общественные работы», в котором пишет: Виктор Янукович утвердил стратегию государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине до 2020 года. Среди прочего в документе предложено позволить общественным организациям вести собственную хозяйственную деятельность. Такая же норма содержится и в законе об общественных объединениях, принятом на прошлой неделе. По мнению экспертов, возможность самостоятельно зарабатывать деньги позволит общественным организациям не зависеть от грантов…

http://www.kommersant.ua/doc/1900918

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Издание «Экономические известия» в публикации «Сыр не дает покоя» пишет: сырный конфликт набирает обороты. После вовлечения в разборки третьей стороны начались и новые нападки. Теперь белорусы решили помочь господину Онищенко, предложив свой расширенный список украинских компаний, которые надо проверить…

http://finance.eizvestia.com/full/syr-ne-daet-pokoya

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Инвесторы требуют свободы», в котором пишут: Брюссель готов развивать сотрудничество с Украиной в газовой сфере и участвовать в модернизации ГТС, но только после либерализации рынка. Эксперты считают, что инициативы Киева для ЕС, связанные с использованием украинских ПХГ, имеют большее значение для повышения надежности газоснабжения Европы, чем поставки российского газа по «Северному потоку»…

http://state.eizvestia.com/full/investory-trebuyut-svobody

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Газета «Сегодня» в публикации «Янукович в Сеуле будет принимать благодарности от Обамы, а с Баррозу поговорит о помиловании Тимошенко» пишет: Президент отправится на южнокорейский саммит, где ему предстоит решить ряд важных для Украины вопросов…

http://www.segodnya.ua/news/14351554.html

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Также «Сегодня» в публикации «Гривна может обесцениться на 10%» пишет: директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец считает, что люди такой девальвации не почувствуют, зато это повысит конкурентоспособность экономики…

http://www.segodnya.ua/news/14351580.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Российские железные дороги» разместили самые длинные рублевые долги» пишет: РЖД почти с двукратной переподпиской разместила еврооблигации на 25 млрд руб. Сезон российских размещений на внешних рынках открыт, говорят эксперты…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1561368/rzhd_vzyala_evropu

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Также «Ведомости» в публикации «Олег Дерипаска готов заплатить UC Rusal $9 млрд» пишут: выкупить у UC Rusal блокирующий пакет «Норильского никеля» примерно за $9 млрд готов Олег Дерипаска. Миноритариев алюминиевой компании цена не устраивает…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1561373/oleg_deripaska_otdast_9_mlrd

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Издание «Известия» в публикации «Государство не пойдет навстречу «Газпрому» пишет: вопреки ожиданиям газового монополиста, в России дополнительного повышения тарифов на газ не будет…

http://izvestia.ru/news/519566

(УНИАН)