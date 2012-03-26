Бутылка от кутюр

Центр мировой моды переезжает… в Украину. И это не фантазии. На протяжении столетий тон в создании внешнего вида продукции знаменитых торговых марок задавали французы, британцы и американцы. Сегодня же новым законодателем мод в сфере производственного дизайна стал бренд родом из Украины.

В марте этого года на полках супермаркетов Нью-Йорка, Лондона, Москвы, Киева и других городов 80 стран мира появилась водка «Хортиця» в рестайлинговой упаковке, которая сразу же обратила на себя внимание международных экспертов промышленного дизайна.

– В Украине производят много качественных товаров, но в первую очередь она славится отличной водкой, – говорит Дамиан Нейв, ведущий дизайнер London Brand Consulting, работавший с такими именитыми брендами, как Carlsberg, Nike. – Новый облик бренда «Хортиця» вызвал живое обсуждение в дизайнерских кругах. Это уход от стереотипов, свежее видение, образ, не похожий на то, что было создано кем-либо ранее. И форма бутылки, и этикетка задают тенденции в «промышленной моде», а не просто следуют им.

Главный акцент в новом дизайне «Хортиця» сделан на логотипе, застывшем в стекле. Бутылка стала еще более прозрачной, что подчеркивает основные качественные характеристики продукта. В нижней ее части появился пояс, символизирующий основу и стабильность бренда. Верхняя ее часть стала еще более современной, европейской. На бутылке сохранились грани – важный традиционный элемент «Хортиці».

Как утверждает руководство компании-производителя, путь бренда к новому образу занял несколько лет. Стратегия была направлена на то, чтобы создать продукт, который бы стал лидером, экспертом международного рынка алкоголя. В результате появилась инновационная водка, созданная с применением технологии платиновой и серебряной фильтрации, использованием уникального минерала шунгита. Главным же ноу-хау производителя стала «Хортиця» на «живой» структурированной воде.

– Мы максимально приблизились к созданию абсолютной водки, – говорит директор по маркетингу Global Spirits Георгий Майоров. – Не хватало последнего штриха – облачить ее в такую «одежду», которая бы подчеркнула достоинства нашего продукта. И, судя по отзывам мировых авторитетов в области промышленного дизайна, у нас это прилучилось. Лаконичный, уверенный, современный стиль упаковки придал бренду «Хортиця» завершенности. Убежден, что наши потребители также смогут оценить его по заслугам.