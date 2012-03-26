Назначение Порошенко существенно усилило потенциал правительства - Клюев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Клюев считает, что назначение Петра Порошенко на должность министра экономического развития и торговли существенно усилило потенциал Кабинета министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе секретаря СНБО.

А.Клюев считает, что у П.Порошенко есть достаточно опыта, амбиций и политической воли для продолжения реформирования украинской экономики и эффективного реагирования на многочисленные вызовы в этой сфере.

«Хочу поздравить Петра Алексеевича с возвращением на работу в Кабинет министров. Хотя перед ним сегодня стоит немало сложных задач, я уверен, что государственническое мышление, свойственное П.Порошенко, поможет ему быстро освоиться в новом качестве», - сказал секретарь СНБО.

А.Клюев также выразил готовность помогать П.Порошенко и как бывший министр экономического развития и торговли, и как секретарь СНБО.

А.КЛЮЕВ выразил уверенность, что П.Порошенко будет продолжать реализовывать ключевые правительственные программы - по дерегуляции экономики, улучшению бизнес-климата, развитию внутреннего рынка.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Петр Порошенко указом Президента был назначен министром экономического развития и торговки. Ранее эту должность, являясь также первым вице-премьер-министром, занимал Андрей Клюев, занимающий сегодня пост секретаря СНБО.