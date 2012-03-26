Анонс на 27 марта

* Под председательством главы КГГА Александра Попова состоится заседание Комитета по экономическим реформам КГГА. Будет рассматриваться вопрос о ходе реализации реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства: итоги 2011 года и задачи на 2012 год. Докладчики: Александр Мазурчак, первый зам.председателя КГГА; Владимир Стороженко, начальник ГУ жилищного хозяйства Сергей Мрыга, зам.начальника ГУ коммунального хозяйства, Александр Малыхин, зам.председателя Шевченковской РГА.

* Состоится семинар на тему: "Строительные правила в 2012 году: регулирование, самовольное строительство, регистрация недвижимости", который пройдет при поддержке "Лаборатории" Сделай себя сам "(УНИАН). В программе семинара, в частности, рассмотрение вопросов градостроительного законодательства : системный анализ иерархии действующего строительного законодательства и новые правила 2012 года. Среди докладчиков: старший юрист ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» Наталья Доценко-Белоус; адвокат, специалист в области земельного права Виктор Кобылянский; эксперт в области земельного права Антон Куценко.

* Круглый стол на тему: "Хотим знать, за что платим: тарифы на коммунальные услуги!». Участники: Светлана Старцева, начальник Управления экономики и тарифной политики Минрегионразвития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Вита Струкова, зам.председателя правления ОАО "АК "Киевводоканал" по юридическим вопросам; Виктория Яковлева, советник председателя правления по информационной политике ОАО "АК "Киевводоканал", Алексей Кучеренко, председатель Союза собственников жилья Украины, Алена Нич, директор департамента по вопросам ценообразования и финансового управления ООО " Институт местного развития "и др.

* Пресс-конференция на тему: «Саммит по ядерной безопасности в Сеуле: последствия для Украины и мира». Участники: научный сотрудник отдела экологической и техногенной безопасности Национального института стратегических исследований Сергей Кондратов и политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

* Пресс-конференция на тему: "Жилищные инициативы президента: социально-экономическое содержание и пути реализации". Организатор - портал 3Doma.ua. Участники: Владимир Грищенко, председатель совета Всеукраинской Ассоциации "Укрмолодежьжилье", Игорь Лысов, зам.председателя комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики; Леонид Рисухин, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с общественными организациями и экспертами в области агропромышленного комплекса.

* Пресс-конференция на тему: «АУБ требует отставки руководства Нацбанка». В работе примет участие президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-евразийской банковской федерации Александр Сугоняко.

* Состоится видеомост Москва – Киев – Кишинев – Астана на тему: "Повышение пенсионного возраста: каковы последствия?". Участники в Киеве: Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник отдела экономики труда института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи. В Москве: Евсей гурвич, руководитель Экономической экспертной группы. В Астане: Жулдыз Тримова, член правления, исполнительный директор АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания". В Кишинёве: Анатолий Рожко, зав.секцией "Политика социального развития" Института экономики, финансов и статистики АН и Минэкономики Молдавии.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет пресс-конференцию на тему: «Будущее ядерной энергетики после корпоратизации «Энергоатома». Участники: инспектор Московского регионального центра Всемирной ассоциации операторов АЭС Владимир Бронников и экс-директор Государственного научно-инженерного центра систем контроля и аварийного реагирования Людвиг Литвинский. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Пресс-конференция на тему: "Результаты подготовки Украины к Евро-2012: влияние на рынок труда, строительную отрасль и украинское общество" по результатам финальной Международной профсоюзной конференции «Евро-2012: Кампания достойного труда». Участники: Василий Андреев, председатель Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины; Иренеуш Гожджолко, вице-президент польского профсоюза строителей "Budowlani"; Тос Аньонуево, секретарь Интернационала строителей и деревообработчиков; Сэм Хагглунд, госсекретарь Европейской Федерации строителей и деревообработчиков (EFBWW) Анна Большова, профсоюзный эксперт по трудовому праву.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему жителям столичных многоэтажек мешают создать ОСМД?». Речь пойдет о событиях в Днепровском и Шевченковском районе столицы, где жители стали заложниками ситуации, при которой невозможно создание ОСМД, из-за украденной у них совместной собственности. Что о такой ситуации говорит Закон? Как на это реагируют столичные чиновники? Подробную информацию предоставят участники пресс-конференции: председатель инициативной группы жителей ул. Бойченка, 5 Оксана Лукашевич, глава инициативной группы жителей Русановский бульвар, 11/11 Зоя Коломиец, члены инициативной группы Владимир Иванов, адвокат Александр Панченко, юрист Алина Лузя, юрист Игорь Кизима. Приглашены: представители КГГА, Днепровского и Шевченковского РГА. Будут представлены документы и материалы, обнародовано открытое Обращение к Президенту Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63