ТОП-10 (26 марта)

"Нафтогаз" планирует завершить оценку ГТС до конца июня

"Нафтогаз" прогнозирует снижение стоимости российского газа во втором квартале

Кабмин предусматривает выпуск валютных ОВГЗ, номинированных в евро

Назначение Порошенко существенно усилило потенциал правительства - Клюев

VS Energy International вышла из состава акционеров “Черновцыоблэнерго”

Копылов уволен с должности первого замминистра экономразвития – источник

Госдолг Украины в феврале сократился на 0,5% – до 59,21 млрд долл.

Гарантированная сумма возмещения вклада остается на уровне 150 тыс. грн

С 1 марта 5 млн пенсионеров разбогатеют в среднем на 45 грн

Специалисты Роспотребнадзора завтра начнут инспектирование «Гадячсыра»

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"Нафтогаз" планирует завершить оценку ГТС до конца июня

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует завершение оценки газотранспортной системы (ГТС) Украины до конца июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун сегодня журналистам в Киеве.

«Я думаю, до конца июня оценка будет сделана», - сказал он.

При этом он добавил, что оценка проводится во избежание каких-либо спекуляций в данном вопросе и в газовых переговорах с Россией.

Кроме того, по его словам, оценка ГТС будет необходима в случае принятия решения о создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией и ЕС.

Также В.Чупрун отметил, что до конца первого полугодия ЕС должен определиться с решением о финансировании модернизации ГТС Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, в помещении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» состоялось раскрытие окончательных предложений конкурсных торгов на закупку услуг по оценке стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры.

Согласно выбранной процедуры двухступенчатых торгов, к участию во втором этапе были допущены три компании: ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев, Украина, цена предложения 4 100 тыс. грн.), компания «Дафф энд Фелпс» (Нью-Йорк, США, цена предложения 4 400 тыс. грн.) и ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев, Украина, цена предложения 5 920 тыс. грн.).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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"Нафтогаз" прогнозирует снижение стоимости российского газа во втором квартале

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует снижение стоимости закупаемого в России газа во втором квартале

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун сегодня журналистам в Киеве.

«Я думаю, будет немного ниже, чем в первом квартале», - сказал он.

При этом он напомнил, что цена газа, закупаемого в России, в первом квартале составляет около 416 долл. за тыс. куб. м.

В.Чупрун не уточнил конкретной стоимости газа на второй квартал 2012 года.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на газ устанавливается поквартально. Цена российского природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Кабмин предусматривает выпуск валютных ОВГЗ, номинированных в евро

Кабинет министров Украины предусматривает возможность выпуска валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в евро.

Поправки в порядок выпуска валютных ОВГЗ внесены постановлением правительства №233 от 12 марта, которое обнародовано на сайте Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Минфин начал размещать ОВГЗ, номинированные в долларах США, с 16 декабря 2011 года.

В 2011 году Минфин продал таких бумаг на 0,4 млрд долл., за январь-февраль 2012 года - 279,5 млн долл.

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Назначение Порошенко существенно усилило потенциал правительства - Клюев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Клюев считает, что назначение Петра Порошенко на должность министра экономического развития и торговли существенно усилило потенциал Кабинета министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе секретаря СНБО.

А.Клюев считает, что у П.Порошенко есть достаточно опыта, амбиций и политической воли для продолжения реформирования украинской экономики и эффективного реагирования на многочисленные вызовы в этой сфере.

«Хочу поздравить Петра Алексеевича с возвращением на работу в Кабинет министров. Хотя перед ним сегодня стоит немало сложных задач, я уверен, что государственническое мышление, свойственное П.Порошенко, поможет ему быстро освоиться в новом качестве», - сказал секретарь СНБО.

А.Клюев также выразил готовность помогать П.Порошенко и как бывший министр экономического развития и торговли, и как секретарь СНБО.

А.КЛЮЕВ выразил уверенность, что П.Порошенко будет продолжать реализовывать ключевые правительственные программы - по дерегуляции экономики, улучшению бизнес-климата, развитию внутреннего рынка.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Петр Порошенко указом Президента был назначен министром экономического развития и торговки. Ранее эту должность, являясь также первым вице-премьер-министром, занимал Андрей Клюев, занимающий сегодня пост секретаря СНБО.

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VS Energy International вышла из состава акционеров “Черновцыоблэнерго”

Нидерландская компания VS Energy International N.V. Вышла из состава акционеров ПАО “Энергетическая компания “Черновцыоблэнерго”.

Об этом говорится на сайте компании “Черновцыоблэнерго”.

По состоянию на 20 марта т.г., согласно полученному эмитентом сводному учетному реестру владельцев ценных бумаг, пакет акций «ВС Энерджи Интернешнл Н.В.» (Нидерланды) уменьшился на 12479197 акций и составляет ноль акций или 0% от уставного капитала общества.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля т.г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина») победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго".

Справка УНИАН. ПАО «Черновцыоблэнерго» в 2011 году увеличило чистую прибыль в 3,5 раза, или на 11,768 млн. грн., по сравнению с 2010 годом, – до 16,549 млн. грн.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром Бабаковым.

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Копылов уволен с должности первого замминистра экономразвития – источник

Вадим Копылов уволен с должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Минэкономразвития.

«Решение об увольнении уже принято, и указ Президента будет вскоре опубликован», - сказал источник.

Он отметил, что увольнение В.Копылова вызвано желанием новоназначенного министра Петра Порошенко заменить первого заместителя руководителя Минэкономразвития.

По всей вероятности, отметил источник, В.Копылов будет назначен советником премьер-министра Украины Николая Азарова.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Петр Порошенко указом Президента был назначен министром экономического развития и торговли. Ранее эту должность, являясь также первым вице-премьер-министром, занимал Андрей Клюев, занимающий сейчас пост секретаря СНБО.

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Госдолг Украины в феврале сократился на 0,5% – до 59,21 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2012 года составил 472 млрд 901 млн 412,63 тыс. грн, или 59 млрд 211 млн 115,09 тыс. долл., что на 0,5% меньше показателя на конец января 2012 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 29 февраля 2012 г. составил 297,48 млрд грн (62,91% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37,25 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 175,42 млрд грн (37,09%), или 21,96 млрд долл.

Государственный долг Украины на конец февраля 2012 г. составил 360,33 млрд грн (75,2%), или 45,12 млрд долл. Государственный внешний долг составил 197,02 млрд грн (41,66%), или 24,67 млрд долл. Государственный внутренний долг составил 163,3 млрд грн (34,53%), или 20,45 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 112,57 млрд грн (23,8%), или 14,095 млрд долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 100,46 млрд грн (21,24%), или 12,58 млрд долл.; гарантированный внутренний долг – 12,12 млрд грн (2,56%), или 1,52 млрд. долл.

По информации Минфина, уменьшение суммы государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте в феврале на 2,32 млрд грн произошло за счет проведения платежей по займам МВФ.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.

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Гарантированная сумма возмещения вклада остается на уровне 150 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц официально заявил о том, что гарантированная сумма возмещения остается на уровне 150 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда, переданном агентству УНИАН.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц официально сообщает, что все заявления об уменьшении или отмене установленной гарантированной суммы возмещения в 150 тыс. грн являются безосновательными и такими, что вводят в заблуждение общественность, - говорится в сообщении. - С принятием Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» от 23 февраля 2012 № 4452-IV порядок установления гарантированной суммы возмещения не изменится и Фонд гарантирует каждому вкладчику возмещение средств по его вкладам, но не более суммы, установленной административным советом Фонда, которая на сегодняшний день составляет 150 тыс. грн».

В Фонде отмечают, что согласно новому закону, срок осуществления выплаты возмещения сокращается с 2-х месяцев до 7 дней со дня принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, а срок действия временной администрации сокращается с 1 года до 3-х месяцев, а для системообразующих банков - с 18 месяцев до 6-ти месяцев.

Кроме того, во время действия временной администрации не будет устанавливаться мораторий на возврат вкладов физических лиц по бессрочным и срочным договорам, срок которых истек, в пределах гарантированной суммы.

Если в период действия временной администрации вкладчик не может получить свой вклад, включая проценты, в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока действия договора или бессрочного вклада, Фонд выдает банку заем для обеспечения выплат такому вкладчику в пределах гарантированной суммы.

Как сообщал УНИАН, 19 марта т.г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (Верховная Рада Украины приняла данный закон 23 февраля т.г.).

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

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С 1 марта 5 млн пенсионеров разбогатеют в среднем на 45 грн

Кабинет министров повысил пенсии 5 млн пенсионерам в среднем на 45 грн с 1 марта 2012 года.

Как отмечается в сообщении Министерства социальной политики, размещенном на официальном правительственном портале, Кабмин принял постановление «О повышении размеров пенсий в связи с ростом среднемесячной заработной платы штатного работника в Украине».

Реализация правительственного постановления потребует за 10 месяцев 2012 года 2 млрд грн, которые предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда.

В министерстве напомнили, что согласно Закону “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, предусмотрено ежегодное повышение трудовых пенсий в связи с ростом среднемесячной заработной платы по сравнению с предыдущим годом. В частности, определено, что пенсии повышаются на коэффициент, который составляет не меньше чем 20% темпов роста заработной платы.

Таким образом, с 1 марта т.г. пенсии будут повышены на 3,52%. Перерасчету подлежат пенсии, размер которых в течение прошлого года вырос меньше, чем на 3,52%.

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Специалисты Роспотребнадзора завтра начнут инспектирование «Гадячсыра»

Специалисты Роспотребнадзора завтра, 27 марта, начнут инспектирование ООО «Гадячсыр» на предмет экспорта сыров в Российскую Федерацию. Об этом сообщил сегодня в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК.

«Приехали (специалисты Роспотребнадзора - УНИАН), состоялась встреча..., определили план работы. Завтра выезжают на «Гадяч», - сообщил он.

По словам И.БИСЮКА, в ходе этого визита будет проведено инспектирование только одного предприятия. Оно продлится два дня и в четверг-пятницу специалисты Роспотребнадзора завершат свой визит.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор с 19 марта должен был начать проверки трех из семи украинских сырзаводов, чья продукция запрещена для ввоза в Россию. Украина надеялась, что после проведения инспекции экспорт сыров будет разблокирован, однако визит был перенесен на 26 марта.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребсоюз заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

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