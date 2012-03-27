ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Мотор Сич» претендует на Винницкий авиаремонтный завод» пишет: моторостроительная компания «Мотор Сич» заинтересована в покупке Винницкого авиаремонтного завода, сообщил председатель совета директоров «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев…

http://delo.ua/business/motor-sich-pretenduet-na-vinnickij-aviaremontnyj-zavod-175409/

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Также «Дело» в публикации «Аграриев склоняют к повторению сахарного рекорда» пишет: несмотря на профицитный рынок сахара и цены на него на уровне себестоимости в этом году, правительство рассчитывает на повторение рекордного показателя производства и в будущем сезоне…

http://delo.ua/business/agrariev-sklonjajut-k-povtoreniju-saharnogo-rekorda-175400/

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«Дело» в публикации «Нафтогаз» выбрал трех претендентов на оценку ГТС Украины» пишет: ко второму этапу тендера, на котором будут выбирать оценщика ГТС Украины, допустили три компании: украинскую Baker Tilly, американскую Duff&Phelps и известную аудиторскую компанию Ernst&Young. Они готовы оценить ГТС за 4-6 млн гривен…

http://delo.ua/ukraine/naftogaz-vybral-treh-pretendentov-na-ocenku-gts-ukrainy-175379/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Подорожание капает», в котором пишет: в Украине начался новый виток подорожания нефтепродуктов. За последние несколько дней на 15-20 коп. увеличилась цена литра бензина в сетях, контролирующих около четверти рынка. Это связано с тем, что единственный работающий в Украине НПЗ — Кременчугский — начал поставлять топливо сельхозпроизводителям, а импортеры вынуждены повышать цены из-за роста стоимости нефти в мире. Они прогнозируют, что уже в ближайшие недели средняя стоимость Аи-95 достигнет 11,3-11,5 грн за литр…

http://www.kommersant.ua/doc/1901514

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Первый по счету», в котором пишет: спикеру парламента Владимиру Литвину понадобилось 8 месяцев, чтобы определиться с кандидатурой на пост главы Счетной палаты. Он предложит на утверждение Верховной Рады первого заместителя главы правления Ощадбанка Романа Магуту. Банкир еще не проходил собеседования в бюджетном комитете Рады, но в Партии регионов уже заявили, что депутаты одобрят ту кандидатуру, которую предложит их фракция. Эксперты считают, что главой Счетной палаты должен быть влиятельный человек…

http://www.kommersant.ua/doc/1901720

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Издание «Экономические известия» в публикации «ЕС ищет приоритеты» пишет: Киев и Брюссель стремятся добиться определенности в своих планах по модернизации украинской газотранспортной системы. В «Нафтогазе» хотят, чтобы власти ЕС решили, насколько важен для Европы проект «Южный поток» для поставок российского газа в обход Украины. А в Еврокомиссии настаивают на повышении прозрачности украинского газового сектора, чтобы обеспечить гарантии целевого использования инвестиций в модернизацию ГТС…

http://state.eizvestia.com/full/es-ishhet-prioritety

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Индия подтянула удобрения», в котором пишут: сегодня, 27 марта, закончится тендер по приобретению карбамида индийской компанией IPL. Ожидается, что будет закуплено до 500 тыс. т товара, что снимет накопленные излишки предложения. Рынок отреагировал на выход Индии подъемом цен, который будет кратковременным,считают аналитики…

http://markets.eizvestia.com/full/indiya-podtyanula-udobreniya

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Газета «Сегодня» в публикации «Разговор по мобильному за рулем стоит 510 гривен» пишет: в Раде хотят окончательного запрета на звонки за рулем автомобиля…

http://www.segodnya.ua/news/14352140.html

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Также «Сегодня» в публикации «Малый бизнес страдает от «упрощенных» налогов» пишет: украинские предприниматели не хотят работать в полную силу в условиях нового кодекса…

http://www.segodnya.ua/news/14352132.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Митт Ромни назвал Россию «геополитическим врагом номер один» пишет: так он прокомментировал недавнее заявление президента Барака Обамы, который пообещал российскому лидеру Дмитрию Медведеву после переизбрания проявить большую гибкость и дал понять, что решение проблемы ПРО возможно…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1566904/mitt_romni_nazval_rossiyu_geopoliticheskim_vragom_nomer_odin

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Также «Ведомости» в публикации «Дмитрий Медведев решил научить менеджеров «Газпрома» экономии» пишут: бонусы менеджеров «Газпрома» теперь зависят и от снижения затрат на закупки, что требовал от госкомпаний президент РФ…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1566739/sekonomit_na_bonus

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Издание «Известия» в публикации «Каким регионам достается больше всего из бюджета» пишет: из распределения межбюджетных трансфертов следует, что больше всего средств приходится на жителя Камчатки…

http://izvestia.ru/news/519741

(УНИАН)