МИД Украины подтверждает, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет парафировано 30 марта

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет парафировано в Брюсселе 30 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

Он напомнил, что в ходе 15-го саммита Украина-ЕС 19 декабря прошлого года Президент Украины Виктор Янукович вместе с Президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу объявили о завершении переговоров по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам А.Дикусарова, по результатам саммита стороны договорились как можно скорее парафировать соглашение.

«Эта процедура будет осуществлена главами переговорных делегаций 30 марта этого года в Брюсселе», - сказал А.Дикусаров.

Он отметил, что парафирование соглашения является технической процедурой, которая означает окончательную фиксацию текста соглашения.

А.Дикусаров сообщил, что дальнейшую работу стороны сосредоточат на подготовке соглашения к подписанию. В частности, подготовке аутентичного перевода на украинский язык и языки Европейского Союза.

Он отметил, что заключение Соглашения об ассоциации является ключевым приоритетом в отношениях, как Украины, так и ЕС, на ближайшую перспективу.

«Путем создания политической ассоциации и усиления экономической интеграции соглашение обеспечит перевод отношений между Украиной и ЕС на новый уровень и станет правовой базой этих отношений, изменив соглашение о партнерстве и сотрудничестве», - добавил А.Дикусаров.

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