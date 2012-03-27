СЭС и милиция ликвидируют стихийную торговлю в городах на период Евро-2012

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба и милиция намерены ликвидировать стихийную торговлю в городах на период проведения финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела организации Государственной санитарно-эпидемиологической службы Виктор Ляшко.

По его словам, основной задачей в работе СЭС на период Евро-2012 является предотвращение завоза на территорию Украины особо опасных инфекций.

Он отметил, что раньше Украина вошла в глобальную сеть Всемирной организации здравоохранения и теперь в режиме он-лайн может получать информацию обо всех вспышках инфекционных заболеваний, которые регистрируются в мире.

В.Ляшко добавил, что задачей СЭС Украины во время Евро-2012 в случае выявления определенной инфекции будет ее быстрая локализация и предупреждение распространения.

Также он заметил, что работников СЭС беспокоят масштабы распространения стихийной торговли во всех городах Украины, в частности, и в тех, которые примут матчи чемпионата.

«Отрабатываем с МВД, местной властью, чтобы на период чемпионата ликвидировать стихийную торговлю», - сказал В.Ляшко.

Он добавил, что СЭС, как и раньше, призывает украинцев, а также гостей страны, воздержаться от покупки продуктов «с рук», поскольку они не проходят надлежащей проверки.