Анонс на 28 марта

* Пресс-конференция на тему: «Готовность ОАО «АК «Киевводоканал» к весеннему паводку: качество воды и техническое состояние сооружений Деснянской и Днепровской водопроводных станций». Участники: главный технолог Киевводоканала Инна Лавренчук, главный инженер Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства Киевводоканала Владимир Костюк и советник председателя правления Киевводоканала по вопросам информационной политики Виктория Яковлева.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства запланировано проведение брифингов с участием вице-премьера - министра социальной политики С.Тигипко, первого замминистра аграрной политики и продовольствия М.Безуглого, главы Госагентства земельных ресурсов С.Тимченко.

* Возле Генеральной прокуратуры Украины состоится акция «Требуем справедливого расследования!", во время которой предприниматели рынков требовать от правоохранителей не затягивать с расследованием фактов мафиозной деятельности столичных чиновников. Организаторы: Свободный профсоюз предпринимателей Украины совместно с другими предпринимательскими объединениями.

* Пресс-конференция на тему: "Презентация нового эффективного механизма гражданского контроля за ремонтом дорог". Участники: лидер общественного движения "Общественный контроль дорог" Сергея Дубенко; представитель проекта "Дорожный контроль".

* Круглый стол на тему: «Опыт работы АПК Израиля и Франции: уроки для Украины». Организаторы - Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer и аграрная компания Harmelia. Приглашены эксперты: А.Аронин, руководитель департамента по вопросам промышленности и торговли Посольства Израиля; Д.Шморгун, президент аграрной компании Harmelia, А.Ярославский, замгендиректора Украинской аграрной конфедерации, А.Гетя, директор Департамента животноводства Минагрополитики и продовольствия; В.Лапа, гендиректор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», В.Бодаев, директор компании SigmaBleyzer и др.

* Состоится брифинг первого зампредседателя КГГА Александра Мазурчака на тему: «Специальная программа для туристического рынка« Уикенд в Киеве».

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Почему чиновники и судьи разрушают инвестиционный климат Украины?". Речь пойдет о ситуации в АР Крым, связанной с судном «Kowissa» и грузом находящимся на нем. Почему судно было задержано в Керченском проливе? Какие для этого были юридические основания? Почему чиновники и суды не соблюдают нормы международного права? Как такая ситуация отразится на инвестиционном имидже Украины? В ходе пресс-конференции представители иностранной компании "Kowissa AG" S.A. (Panama) изложат ход событий, предоставят документы и материалы. В работе, в частности, примет участие: представитель "Kowissa AG" S.A. (Panama) Игорь Петросенко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (067) 652-3792, (050) 393-3720.

* Круглый стол на тему: «Сохранение исторической застройки центральной части Киева. Проблемы и пути решения ». Участники: руководство ГУ охраны культурного наследия; депутаты Киевсовета; ученые, представители общественности. Будут обсуждаться вопросы: сохранение Пейзажной аллеи как рекреационной зоны города; реконструкция инженерных сетей и реставрация исторической застройки Андреевского спуска, сохранение исторических усадеб города.

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