ТОП-10 (27 марта)

Госстат подсчитал - средняя зарплата украинцев в феврале выросла до 2,8 тыс. грн

Украина реализует многоуровневый подход к обеспечению ядерной безопасности

МИД Украины подтверждает, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет парафировано 30 марта

Кабмин до сих пор не внес в Раду проект Соглашения о ЗСТ в рамках СНГ - Литвин

Экс-главе МВФ предъявлены обвинения в сутенерстве. Стросс-Кан не считает себя виновным

Строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС начнется 26 апреля

Балога просит Бойко вмешаться в ситуацию с пожарной безопасностью на АЭС Украины

Следующий Саммит по ядерной безопасности пройдет в Нидерландах в 2014 году

Кабмин усилит контроль за качеством мясной продукции мелких предприятий

Deutsche Bank обошел BNP Paribas - стал крупнейшим банком Европы по объему активов

***

Госстат подсчитал - средняя зарплата украинцев в феврале выросла до 2,8 тыс. грн

В Украине средняя заработная плата в феврале составила 2,799 тыс. грн, что на 2,8% больше, по сравнению с январем. По сравнению с февралем 2011 года уровень средней заработной платы повысился на 19,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в феврале т.г. наблюдался в Киеве – 4,306 тыс. грн (рост по сравнению с январем 2012 года — на 3,8%, по сравнению с февралем 2011 года — на 21,1%), а также в Донецкой – 3,254 тыс. грн (по сравнению с январем рост на 3,3%, по сравнению с февралем 2011 года — на 19,4%), Днепропетровской — 2,965 тыс. грн (+3,7%; +19,8% соответственно) и Киевской областях – 2,941 тыс. грн (+3,9%; +18,8% соответственно).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области – 1,996 тыс. грн (+2,8%; +19,4%), а также в Херсонской – 2,055 тыс. грн (+1,9%; +17,4%) и Волынской – 2,075 тыс. грн (+0,6%; +19,4%).

В целом рост уровня средней заработной платы в феврале против января 2012 года наблюдался в 21 области, а также в Киеве, Севастополе, соответственно снижение наблюдалось в трех областях и АР Крым.

В частности, в феврале т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,304 тыс. грн (-1,9%; +15,9%), в Винницкой области – 2,177 тыс. грн (+1,6%; +18,7%), Житомирской – 2,117 тыс. грн (+1%; +14,9%), Закарпатской – 2,132 тыс. грн (+2,7%; +17,4%), Запорожской – 2,786 тыс. грн (+5%; +21,4%), Ивано-Франковской – 2,335 тыс. грн (+2,1%; +16,4%), Кировоградской – 2,194 тыс. грн (+1,8%; +18,1%), Луганской – 2,826 тыс. грн (-0,6%; +117,1%), Львовской — 2,351 тыс. грн (+3,3%; +17,5%), Николаевской – 2,767 тыс. грн (+10,5%; +25,3%), Одесской – 2,466 тыс. грн (-3,4%; +16,2%), Полтавской – 2,603 тыс. грн (-2,1%; +14,7%), Ривненской – 2,554 тыс. грн (+14,4%; +33,1%), Сумской – 2,27 тыс. грн (+1,5%; +17,4%), Харьковской – 2,535 тыс. грн (+4,6%; +17,4%), Хмельницкой – 2,276 тыс. грн (+7,2%; +25,9%), Черкасской – 2,278 тыс. грн (+2,3%; +19,6%), Черновицкой – 2,08 тыс. грн (+0,6%; +19,9%), Черниговской области — 2,052 тыс. грн (+0,6%; +18,2%), в Севастополе — 2,649 тыс. грн (+2,4%; +17%).

По данным Госстата, размер фонда оплаты труда в январе-феврале 2012 года составил 60,097 млрд грн, что на 19,8% больше, чем в январе-феврале 2011 года.

***

Украина реализует многоуровневый подход к обеспечению ядерной безопасности

Проблемы обеспечения физической и эксплуатационной ядерной безопасности должны решаться комплексно.

Такое убеждение выразил Президент Украины Виктор Янукович в ходе Саммита по вопросам ядерной безопасности в Сеуле, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«Анализ самых масштабных аварий в ядерной отрасли - на Чернобыльской АЭС в Украине и АЭС «Фукусима-1» в Японии - подтверждает необходимость именно такого подхода. Эти аварии засвидетельствовали - без эксплуатационной ядерной безопасности не может быть обеспечена физическая ядерная безопасность», - отметил В.Янукович.

В этом контексте глава государства поблагодарил международное содружество за поддержку, которую получила Украина в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы. «Прошлогодняя Киевская международная конференция доноров была успешной, и 26 апреля Украина начинает строительство нового конфайнмента над аварийным блоком Чернобыльской атомной станции», - сказал он.

В.Янукович подчеркнул: в нашем государстве реализуется многоуровневый, интегрированный подход к обеспечению ядерной безопасности. «С введением соответствующего комплексного определения системы возможных угроз - так называемой национальной проектной угрозы - государственная система физической защиты получила эффективный инструмент для проектирования, обновления и оценки систем физической защиты ядерных и других радиационно опасных объектов», - сказал он.

Таким образом, отметил Президент, применение в рамках ядерной политики Украины интегрированного подхода позволило учесть разные аспекты физической и эксплуатационной безопасности.

***

МИД Украины подтверждает, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет парафировано 30 марта

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет парафировано в Брюсселе 30 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

Он напомнил, что в ходе 15-го саммита Украина-ЕС 19 декабря прошлого года Президент Украины Виктор Янукович вместе с Президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу объявили о завершении переговоров по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам А.Дикусарова, по результатам саммита стороны договорились как можно скорее парафировать соглашение.

«Эта процедура будет осуществлена главами переговорных делегаций 30 марта этого года в Брюсселе», - сказал А.Дикусаров.

Он отметил, что парафирование соглашения является технической процедурой, которая означает окончательную фиксацию текста соглашения.

А.Дикусаров сообщил, что дальнейшую работу стороны сосредоточат на подготовке соглашения к подписанию. В частности, подготовке аутентичного перевода на украинский язык и языки Европейского Союза.

Он отметил, что заключение Соглашения об ассоциации является ключевым приоритетом в отношениях, как Украины, так и ЕС, на ближайшую перспективу.

«Путем создания политической ассоциации и усиления экономической интеграции соглашение обеспечит перевод отношений между Украиной и ЕС на новый уровень и станет правовой базой этих отношений, изменив соглашение о партнерстве и сотрудничестве», - добавил А.Дикусаров.

***

Кабмин до сих пор не внес в Раду проект Соглашения о ЗСТ в рамках СНГ - Литвин

Алматы. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что правительство до сих пор не внесло в парламент проект Соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

Он отметил, что «как только оно (правительство Украины – УНИАН) передаст, Верховная Рада начнет работать с данным документом».

«Я считаю, что нам нужно в этом направлении двигаться, согласовывая, конечно, данный документ с нормами ВТО», - подчеркнул В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день у Украины есть замечания к Соглашению о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.

Неравные условия определены дополнением № 6 к документу.

19 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Соглашение о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицировано в ближайшее время.

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации этого соглашения.

Ранее рассматривался вариант синхронной ратификации Соглашения о ЗСТ СНГ всеми странами-подписантами документа. О возможности синхронной ратификации заявляло руководство Украины и России.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. Его подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

***

Экс-главе МВФ предъявлены обвинения в сутенерстве. Стросс-Кан не считает себя виновным

Экс-главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Кану официально предъявлены обвинения в соучастии в сутенерстве, он подозревается в организации сомнительных вечеринок с участием проституток.

Об этом сообщил адвокат французского политика Ришар Малька, передает ИТАР-ТАСС.

По словам адвоката, Д.Стросс-Кан "не считает себя виновным и не имел понятия о том, что женщины, с которыми проводил время (в отеле "Карлтон") были проститутками".

Бывший руководитель МВФ и экс-фаворит предвыборной гонки за пост Президента Франции Д.Стросс-Кан обвиняется в рамках дела о проституции в фешенебельном отеле "Карлтон". В ноябре минувшего года в распоряжении французских правоохранительных органов оказалась СМС-переписка Д.Стросс-Кана и одного из арестованных сутенеров. В связи с этим СМИ написали о том, что экс-глава МВФ не только регулярно прибегал к платным женским сексуальным услугам, но и принимал непосредственное участие в организации сомнительных вечеринок с участим проституток. Именно за это по французским законам экс-главе МВФ может грозить наказание в 20 лет (максимальный срок) лишения свободы.

Ранее сам политик не отрицал, что появлялся в окружении молодых девушек, однако категорически отверг гипотезу, что они получали за это денежное вознаграждение. Защита экс-главы МВФ также подчеркивает, что никаких прямых доказательств в пользу такой версии нет.

Д.Стросс-Кан является лишь одним из фигурантов дела. Изначально полиция занималась расследованием деятельности сутенеров в отеле "Карлтон" безотносительно к персоне французского политика.

В мае 2011 года Д.Стросс-Кан оказался в центре другого скандала в Нью-Йорке, из-за которого он вынужден был уйти в отставку с поста главы МВФ и отказаться от политических амбиций во Франции, где он считался одним из главных фаворитов в борьбе за пост Президента страны. Против него было выдвинуто обвинение в изнасиловании горничной одной из нью-йоркских гостиниц, однако уголовного преследования ему удалось избежать из-за отсутствия должной доказательной базы.

***

Строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС начнется 26 апреля

Строительство объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начнется 26 апреля текущего года.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил во время общения с украинскими журналистами в Сеуле, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По его словам, сбор средств на строительство объекта – это общее достижение мирового сообщества. «Украина стала активным участником международного сотрудничества в направлении обеспечения ядерной безопасности. И это чувствуют наши партнеры со всего мира», - отметил В.Янукович.

В.Янукович напомнил о еще одной инициативе Украины – создании научно-исследовательского центра мирового уровня на Чернобыльской АЭС. «25 лет опыта, который имеет Украина, полезно было бы использовать всему миру», - сказал глава государства.

По мнению Президента, в подготовке концепции создания такого центра вполне естественным было бы участие Японии, имеющей опыт ликвидации аварии на АЭС «Фукусима».

Как сообщалось, 19 апреля 2011 года Украина совместно с партнерами-донорами Чернобыльских фондов провела Конференцию по сбору средств для завершения чернобыльских проектов (донорскую конференцию).

По ее результатам 31 страна, а также Европейская комиссия и ЕБРР согласились предоставить «львиную долю» необходимой суммы средств - было собрано около 550 млн евро.

После Конференции работа по сбору средств не прекращалась, и ряд стран и международных институтов объявили о выделении необходимых дополнительных финансовых ресурсов.

Потребность в средствах на реализацию чернобыльских проектов - 740 млн евро. В июле в Администрации Президента сообщили, что Украина завершила сбор дополнительных донорских средств на реализацию чернобыльских проектов.

***

Балога просит Бойко вмешаться в ситуацию с пожарной безопасностью на АЭС Украины

Министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога просит министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко лично вмешаться в ситуацию с обеспечением пожарной безопасности на действующих атомных электростанциях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службі МЧС, об этом говорится в письме В.Балоги к Ю.Бойко.

Как отмечается в документе, МЧС в порядке осуществления функций государственного надзора за соблюдением и выполнением требований в сфере пожарной безопасности ГП НАЭК "Энергоатом" установило, что до сих пор не реализованы противопожарные мероприятия, предусмотренные Программой первоочередных мероприятий по повышению безопасности АЭС Украины до 2005 года включительно, хотя эта программа была завершена, и вступила в силу Концепция повышения безопасности действующих энергоблоков атомных электростанций.

Кроме того, во время разработки Концепции "Энергоатом" исключил противопожарные мероприятия по перечню организационно-технических и отнес их к менее приоритетным. При этом не была разработана новая отраслевая Программа по обеспечению пожарной безопасности с учетом позитивного мирового опыта, действующих норм, правил, стандартов и рекомендаций МАГАТЭ.

А поскольку противопожарные мероприятия не вошли в Концепцию, поэтому средства на их реализацию выделялись по остаточному принципу, отметил В.Балога.

«Начиная с 2005 года и до сих пор на АЭС Украины остается неудовлетворительным состояние выполнения мероприятий, связанных с повышением уровня пожарной безопасности, и приведения противопожарной защиты действующих энергоблоков АЭС в соответствие с требованиями МАГАТЭ, Общим положением безопасности атомных станций, с Правилами пожарной безопасности в Украине, Правилами пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, противопожарных норм проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами», - отметил В.Балога.

Так, по его словам, из 15 действующих энергоблоков АЭС только на 7 первые помещения с электронной и электрической аппаратурой оборудованы системами газового пожаротушения. Заменены только 19 из 45 систем автоматической пожарной сигнализации каналов систем безопасности энергоблоков, хотя эту работу планировалось завершить до конца 2010 года. Только на 3 энергоблоках внедрены системы противодымовой защиты помещений и путей эвакуации, не имеющих связей с внешней средой. Кроме того, на прежнем уровне остается и состояние реализации противопожарных мероприятий на Запорожской и Южно-Украинской АЭС, констатировал В.Балога.

Ввиду вышеизложенного, глава МЧС просит министра энергетики и угольной промышленности решить указанные проблемы пожарной безопасности на АЭС Украины.

***

Следующий Саммит по ядерной безопасности пройдет в Нидерландах в 2014 году

Москва. Следующий Саммит по ядерной безопасности пройдет в Нидерландах в 2014 году.

Об этом говорится в коммюнике Сеульского саммита по ядерной безопасности 2012 года, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Мы продолжим добровольно прилагать серьезные усилия по укреплению физической ядерной безопасности и реализации политической приверженности на этот счет. Мы приветствуем информацию о достигнутом после Вашингтонского саммита прогрессе в области физической ядерной безопасности, которая представлена участниками в ходе Сеульского саммита. Следующий Саммит по физической ядерной безопасности состоится в Нидерландах в 2014 году», - говорится в документе.

Кроме того, лидеры, собравшиеся в Сеуле 26-27 марта 2012 года, вновь подтверждают политическую приверженность решениям Вашингтонского саммита по ядерной безопасности 2010 года, направленным на укрепление физической ядерной безопасности, снижение угрозы ядерного терроризма и предотвращение приобретения ядерных материалов террористами, преступниками или другими неуполномоченными субъектами. Подчеркивается, что ядерный терроризм по-прежнему представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международной безопасности. Устранение этой угрозы, учитывая её потенциальные глобальные политические, экономические, социальные и психологические последствия, требует решительных национальных мер и взаимодействия на международном уровне, считают лидеры, принимающие участие в саммите.

Также в коммюнике подтверждаются общие цели в сфере ядерного разоружения, ядерного нераспространения и мирного использования атомной энергии.

Кроме этого, отмечая факт аварии на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года и взаимосвязь между физической ядерной безопасностью и технической ядерной безопасностью, лидеры считают, что необходимы непрерывные усилия, с тем чтобы проблемы технической ядерной безопасности и физической ядерной безопасности рассматривались на согласованной основе, что поможет обеспечить надежное и безопасное мирное использование ядерной энергии.

Как сообщал УНИАН, в Сеульском саммите по ядерной безопасности принимает участие Президент Украины Виктор Янукович.

***

Кабмин усилит контроль за качеством мясной продукции мелких предприятий

Правительство усилит контроль за качеством продукции, которую выпускают мелкие предприятия по переработке мясного и молочного сырья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе консультаций с участниками рынка и экспертами в сфере животноводства.

«Усилим контроль за этим делом. Обязательно заставим их соблюдать все те нормы, которые нужно соблюдать», - сказал он.

Он также отметил, что если предприятия не будут соблюдать установленных норм, то они будут закрываться.

«Если они не соблюдаются (нормы), то они подлежат закрытию, однозначно», - сказал Н.Азаров.

***

Deutsche Bank обошел BNP Paribas - стал крупнейшим банком Европы по объему активов

Немецкий Deutsche Bank обошел французский BNP Paribas и стал крупнейшим банком Европы по объему активов, сообщает Bloomberg.

Объем активов по итогам 2011 года вырос на 14% и составил €2,16 трлн, благодаря чему Deutsche Bank впервые за пять лет стал лидером в списке крупнейших публично торгующихся банков Европы.

Банк HSBC оказался на втором месте, по данным Bloomberg, а BNP Paribas занял третье место. Баланс BNP Paribas по итогам 2011 года сократился на 1,7%, до €1,97 трлн, что является худшим показателем с 2007 года.

«Deutsche Bank решительно отказался от сокращения своего баланса. Этот шаг вполне понятен: чем больше использование заемных средств, тем больше выручка при благоприятных условиях», – сказал Bloomberg Лутц Ройхмейер, управляющий менеджер Landesbank Berlin Investment.

С конца 2009 года Deutsche Bank, несмотря на кризис, увеличил объем активов на 44%, в то время как девять других крупнейших европейских банков зарегистрировали только 5-процентный рост.

Акции банка в декабре выросли на 37%, хотя аналитики прогнозировали лишь 20%. Это произошло после того, как Европейский центробанк провел первый трехлетний аукцион и предоставил банкам еврозоны кредиты на общую сумму €482,9 млрд.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН