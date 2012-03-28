ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Какой президент США выгоден Украине» пишет: в преддверие выборов президента США основные вероятные кандидаты - нынешний президент Барак Обама и республиканец Митт Ромни уже успели "засветиться" в скандалах, связанных с геополитикой Штатов в Восточной Европе. И в обоих случаях отстаивались разные позиции…

http://delo.ua/ukraine/kakoj-prezident-ssha-vygoden-ukraine-175469/

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Также «Дело» в публикации «Минфин впервые выпустил ОВГЗ в евро и привлек €205,2 млн» пишет: Министерство финансов выпустило облигации внутреннего госзайма в евро. На первичном аукционе объем продаж составил 205,2 млн евро, а средневзвешенная ставка - 4,8% годовых…

http://delo.ua/finance/minfin-vpervye-vypustil-ovgz-v-evro-i-privlek-2052-mln-175470/

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«Дело» в публикации «Чего бизнесу ждать от нового Таможенного кодекса» пишет: новый Таможенный кодекс Украины, который ожидает подписи президента и может вступить в силу уже в мае этого года, содержит ряд позитивных нововведений, однако из-за скорости внедрения может спровоцировать хаос в бизнес-среде, считают эксперты…

http://delo.ua/opinions/chego-biznesu-zhdat-ot-novogo-tamozhennogo-kodeksa-175453/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Финансам указали направление», в котором пишет: госбюджет на 2013 год будет подготовлен на основе оптимистического сценария развития экономики Украины - рост ВВП на 6,5%. Однако задачи и приоритеты, заложенные в "Основных направлениях бюджетной политики", оказались общими и неконкретными. Такой подход логичен, поскольку правительство не заинтересовано брать на себя трудновыполнимые обязательства, объясняют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1902487

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Жильцы отказались объединяться», в котором пишет: вчера в Киевской городской госадминистрации сообщили о срыве программы по созданию объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). В КГГА объясняют это проблемами землеотводов, долгами по коммунальным платежам, а также отсутствием организации, которая взяла бы на себя ответственность за качество услуг, предоставляемых жильцам. В КГГА полагают, что часть проблем поможет решить закон, упрощающий создание ОСМД…

http://www.kommersant.ua/doc/1902500

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Издание «Экономические известия» в публикации «Сугоняко пошел на Нацбанк» пишет: АУБ обнародовала обращение к президенту Украины, спикеру, народным депутатам и членам набсовета НБУ с анализом деятельности Нацбанка за 2011 г. Александр Сугоняко считает, что ошибки НБУ в монетарной и регуляторной политике, а также нарушения Конституции, действующего законодательства и указов президента угрожают стабильности в финансово-экономической, денежно-кредитной и банковской сферах…

http://finance.eizvestia.com/full/sugonyako-poshel-na-nacbank

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Также «Экономические известия» публикуют материал «ЕС определился», в котором пишут: европейское Энергосодружество признало ключевую роль украинской газотранспортной системы в обеспечении энергобезопасности ЕС. Но это не мешает «Газпрому» продолжать подготовку к строительству газопровода «Южный поток» в обход Украины. Благодаря этому, по мнению экспертов, украинский энерговектор становится все более ориентированным на Европу…

http://markets.eizvestia.com/full/es-opredelilsya

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Газета «Сегодня» в публикации «За символику Евро-2012 будут штрафовать на 85 тысяч» пишет: власти хотят защитить интеллектуальную собственность УЕФА…

http://www.segodnya.ua/news/14352642.html

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Также «Сегодня» в публикации «Мошенники «увели» 9 миллионов с кредиток украинцев» пишет: большую часть денег преступники сняли с поддельных карточек…

http://www.segodnya.ua/news/14352636.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Роскошный» налог: и своих не обидеть, и электорату глаза «замылить» пишет: введение в Украине налога на богатство без предварительной подготовительной работы будет иметь скорее негативные последствия, считают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/122348

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Москва придумала, как спасти ЗиЛ» пишет: подписанные, но неиспользуемые соглашения о промсборке автомобилей могут послужить другим компаниям. ЗиЛ и Сбербанк хотят приобрести владельца одного из таких спящих проектов, чтобы получить льготы по промсборке для производства коммерческой техники Fiat и Hyundai…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1572097/inomarki_dlya_opozdavshih

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Также «Ведомости» в публикации «Всемирный банк призывает Россию к бюджетной дисциплине» пишут: России пора готовиться к следующему кризису, напоминает Всемирный банк. Программа-минимум - снизить зависимость бюджета от нефтяных доходов…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1572095/pora_kopit

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Издание «Известия» в публикации «Банки предложили повысить комиссии за наличные операции» пишет: правда, пока еще не определились, на какие и в каком объеме…

http://izvestia.ru/news/519903

(УНИАН)