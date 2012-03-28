Обама поблагодарил Януковича за уран, но упрекнул за Тимошенко

Президент США Барак Обама выразил Президенту Украину Виктору Януковичу обеспокоенность США об избирательном преследовании украинской оппозиции.

Как говорится в сообщении официального сайта Белого дома о результатах общения Президентов во время Саммита по ядерной безопасности в корейском Сеуле, Б.Обама выразил благодарность В.Януковичу и украинскому народу за то, что Украина полностью избавилась от высокообогащенного урана, что является символом продолжения политики Украины по установлению ядерной безопасности.

Вместе с тем, согласно сообщению, Б.Обама подчеркнул важность демонстрирования жизнеспособности украинской демократии путем обеспечения свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов в октябре этого года. “Президент (США Б.Обама – УНИАН) также выразил обеспокоенность США по поводу избирательного преследования политической оппозиции”, – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба украинского Президента сообщила, что в Сеуле состоялась встреча Президента Украины В.Януковича и Президента США Б.Обамы.

Позже сам В.Янукович рассказал журналистам, что обсудил с Б.Обамой вопрос ядерной безопасности в мире. По словам главы Украинского государства, во время разговора говорилось о том, что Украина уже сделала в вопросе отказы от высокообогащенного урана, а также о перспективах отношений двух стран в вопросах ядерной безопасности.