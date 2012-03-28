Кабмин разработает около 70 законов для гармонизации законодательства с нормами ЕС

В течение 2012 года Кабинет министров планирует разработать около 70 проектов законов и подзаконных нормативных актов с целью гармонизации отечественного законодательства с европейским правовым полем.

Соответствующий план мер по выполнению в 2012 году Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза был принят сегодня на заседании Кабинета министров, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, предусматривается, что разработка ежегодных планов адаптации законодательства Украины к нормам Евросоюза позволит обеспечить системность процесса в рамках выполнения обязательств, которые Украина возьмет на себя после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также сообщил, что план на 2012 год разрабатывался Министерством юстиции на основании анализа приоритетов Повестки дня ассоциации Украина-ЕС и приложений к проекту Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также соответствующих предложений центральных органов исполнительной власти.

Так, например, в налоговой сфере в 2012 году предусмотрено внесение изменений в Таможенный тариф Украины и Налоговый кодекс Украины. Запланирована разработка проекта закона относительно усовершенствования деятельности акционерных обществ, а также правительственного постановления о порядке ведения Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, в сфере налогов, включая непрямые, предусматривается определение общих требований к безопасности работников во время использования взрывоопасного оборудования, разработка мер по защите денежных требований работников в случае неплатежеспособности работодателя, а также защите работников от вредного влияния асбеста на рабочем месте.

В сфере финансовых услуг планируется разработка изменений в закон о страховании, в Закон “О телекоммуникациях” относительно определения и проведения анализа соответствующих рынков услуг. Запланирована разработка проекта Закона “О борьбе с киберпреступностью”.

Кроме того, предусмотрена разработка ряда законов и подзаконных нормативных актов в сфере здравоохранения и жизни людей, животных и растений, окружающей среды, в сфере энергетики, включая ядерную, транспорта, а также технических правил и стандартов.

При этом, в постановлении Кабмина определены источники европейской правовой системы, которые регулируют правоотношения в соответствующих сферах.

Кроме того, этим же постановлением Министерству юстиции поручено обеспечить функционирование общегосударственной информационной сети по вопросам права Евросоюза.

Министерство юстиции также будет осуществлять анализ последствий внедрения в законодательство Украины норм, которые регулируются правом Европейского Союза

По словам А.Лавриновича, предусматривается, что реализация этого комплекса мер будет способствовать выполнению обязательств, которые Украина возьмет на себя после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.