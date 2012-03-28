«1+1» и «Медиа Группа Украина» создадут совместный сейлс-хаус «Студия Медиа Альянс»

Группа компаний «1+1» и Медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» получили разрешение Антимонопольного комитета Украины на создание совместного сейлс-хауса.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компании «1+1», переданном агентству УНИАН.

«Мы приняли решение объединить наши усилия и возможности, чтоб усилить позиции каждой из сторон и повлиять на рост рекламного рынка. Я убежден, что совместно с Медиа-холдингом «Медиа Группа Украина» мы сможем предложить максимально эффективные решения для рекламодателей», - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора Группы компаний 1+1 Александра Ткаченко.

В свою очередь генеральный директор Медиа-холдинга «Медиа Группа Украина» Федор Огарков по этому поводу сказал: «Объединение с сильным игроком в единый сейлс-хаус «Студия Медиа Альянс» – это переход на более высокий уровень бизнеса. В сегодняшних реалиях конкурентного рынка, объединившись, мы имеем возможность помочь рынку расти, а клиентам – дать сбалансированное рекламное решение».

Сейлс-хаус «Студия Медиа Альянс» будет иметь эксклюзивные права на продажу рекламного времени на телеканалах, входящих в Медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» и Группу компаний «1+1». Все участники рынка могут воспользоваться инструментом RedButton (redbutton.pluses.com.ua), чтобы оценить эффективность рекламного предложения нового сейлс-хауса.

Коммерческий директор Группы компаний 1+1 Дмитрий Лисицкий заявил: «Мы хотим, что бы «Студия Медиа Альянс» стала примером клиентоориентированности для нашего рекламного рынка. И уже сейчас мы хотим заявить о первой акции – первые 20 клиентов «Студии Медиа Альянса» получат специальную базовую цену – 1600 грн за пункт рейтинга».