Анонс на 29 марта

* Состоится первый Киевский инвестиционный форум. Организатор - КГГА, мировое издание Financial Times. Будут представлены проекты от КГГА и частного бизнеса. Среди якорных проектов: строительство международного делового района «Киев-Сити», создание инновационного парка «Бионика Хилл», строительство четвертой линии метрополитена в сторону микрорайона «Вигуровщина-Троещина», строительство паркингов. Также будут представлены проекты в четырех отраслевых секциях: «Первоклассная инфраструктура в области транспорта и ЖКХ», «Инновации в сфере ИТ», «Центры деловой и туристической активности», «Досуг и здоровье киевлян». Участники: председатель КГГА Александр Попов, вице-премьер-министр и министр инфраструктуры Украины Борис Колесников, директор фонда «Эффективное управление» Наталья Изосимова, директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек, глава правления Istil Group и владелец газеты KyivPost Мохаммад Захур, управляющий партнер компании Horizon Capital Наталья Яресько.

* 9-30 - в УНИАН состоится презентация экспертного опроса Агентства моделирования ситуаций на тему: «Эффективность новой власти в борьбе с коррупцией: перспективы, реалии, мифы». Участники: директор АМС Виталий Бала, зам.директора АМС Алексей Голобуцкий, директор Berta Communication Тарас Березовец, политический эксперт Владимир Цыбулько (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 044 4254689, info@agency.org.ua, press@agency.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится Общее собрание Национальной Академии аграрных наук Украины. Брифинг президента НААН Николая Безуглого. В программе также дегустация молока производят на фермах хозяйств системы Национальной академии аграрных наук Украины.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему уже более полугода полторы тысячи инвесторов ЖК «Коцюбинский» находятся в заложниках у следственных органов?». Организаторы: инициативная группа ЖК «Коцюбинский». Речь пойдет о ситуации вокруг ЖК «Коцюбинский» (пгт. Коцюбинское, ул. Пономарева, 26). Более полутора тысяч инвесторов из-за неправомерных действий следственных органов не могут получить свое 100% проплаченное жилье, которое уже достроено и введено в эксплуатацию. Этому мешают целенаправленные действия должностных лиц следственного органа, которым наложен арест на весь комплекс. Причина - уголовное дело, которое было возбуждено против предыдущего застройщика, юридически уже не существующего. Почему чиновники и суды игнорируют обращения инвесторов с просьбой снять арест с квартир? Чего ждать инвесторам других застроек, которые попадут в подобную ситуацию? Подробную информацию, документы и материалы будут предоставлены во время пресс-конференции. Участники: инвесторы - Игорь Бундз, Евгений Васильченко, Ирина Вакулюк (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Независимого отраслевого профсоюза энергетиков Украины на тему: «Сверхнизкий уровень расчетов водоканалов за потребленную электроэнергию парализует работу энергокомпаний Украины». Будет обнародовано открытое письмо Независимого отраслевого профсоюза энергетиков Украины (НПЭУ) к Президенту Украины и СНБОУ об острой необходимости решения вопроса погашения водоснабжающими предприятиями задолженности за потребленную электроэнергию. Зарплата трудовых коллективов энергопоставляющих компаний остается единственным источником компенсации бесплатного потребления электроэнергии водоканалами, а действующее законодательство и распоряжения Правительства игнорируются руководителями водоснабжающих предприятий. Участники: председатель НПЭУ Валерий Погорелый, председатель профсоюзного комитета энергоснабжающей компании ОАО «Запорожьеоблэнерго» Александр Кирей; зам.председателя профсоюзного комитета энергоснабжающей компании ОАО ПАО «Житомироблэнерго» Василий Шевчук, председатель профсоюзного комитета энергоснабжающей компании ООО «Луганское энергетическое объединение» Наталья Лапыгина, председатель профсоюзного комитета энергоснабжающей компании ОАО «Полтаваобленерго» Владимир Абрамов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (044) 517 59 63, (044) 517 59 72, 067-232-14-95. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Ядерная безопасность Украины: состояние АЭС и ядерных хранилищ». Участники: президент ВОО инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев; эксперт по вопросам радиационной безопасности Владимир Усатенко; эксперт по вопросам энергетики Национального экологического центра Украины Дмитрий Хмара.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция министра туризма Израиля Стаса Мисежникова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине Реувена Дин Эля. Министр туризма Израиля С.Мисежников прибывает в Киев с трехдневным рабочим визитом. В программе визита министра запланирован ряд встреч с членами КМУ и деловыми кругами Украины и мероприятий, среди которых - открытие работы стенда Израиля в рамках Украинской международной туристической выставки UITT – 2012. В частности, на на пресс-конференции речь пойдет о планах и перспективах дальнейшего сотрудничества участников туристического рынка Украины и Израиля (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 586 5165, 586 5167, 586 1528. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится открытое заседание Киевского международного энергетического клуба «Q-club» на тему: «Атомная энергия: перспективы и вызовы в свете трагических уроков Фукусимы, Чернобыля». Заседание проводится в сотрудничестве с представительством Фонда имени Генриха Белля в Киеве.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63