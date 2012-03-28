ТОП-10 (28 марта)

Порошенко меняет кадровый состав Минэкономразвития

Оценивать стоимость украинской ГТС будет «Бейкер Тилли Украина ЭК»

Госбюджет в январе-феврале сведен с профицитом 4,7 млрд грн

Сводный платежный баланс в феврале был близок к нулю — НБУ

Украина рассматривает возможность участия в проектах LNG-терминалов в других странах

Порошенко изучает возможность изменения макропоказателей 2012 года

Прокуратура предъявила иск к Тимошенко о возмещении 19,5 млн грн ущерба

Кабмин утвердил ряд мероприятий для выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка СССР

ЭКСКЛЮЗИВ: «Антонов» намерен выпускать самолеты Ан-70 на Воронежском авиазаводе

«1+1» и «Медиа Группа Украина» создадут совместный сейлс-хаус «Студия Медиа Альянс»

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Порошенко меняет кадровый состав Минэкономразвития

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко подал на рассмотрение Президенту Украины Виктору Януковичу предложения по кадровому составу министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед началом заседания Кабинета министров.

«Я подал предложения Президенту и премьеру, и думаю, что они будут приняты в течение этой недели. Я думаю, что это профессионалы, и журналистам они понравятся», - сказал П.Порошенко.

По его словам, ключевым критерием отбора кадрового состава министерства будет профессионализм, прозрачность и открытость.

«Убежден, что мы в общении со средствами массовой информации создадим максимально комфортные условия», - подчеркнул П.Порошенко.

Он сообщил, что первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим Копылов и все заместители в соответствии с законодательством написали заявления об освобождении в связи с отставкой предыдущего руководителя министерства.

«Он (В.Копылов) перейдет на другую работу», - сказал П.Порошенко, отметив при этом, что В.Копылов после отставки будет работать не в Министерстве экономического развития и торговли.

Говоря о возможности своего баллотирования в Верховную Раду Украины, П.Порошенко отметил: «Я убежден в том, что в значительной степени это будет зависеть от успехов. Мы абсолютно не оставляем себе времени на раскачку. Моя принципиальная позиция, что любому политику, в том числе и правительственному чиновнику, для того чтобы убедиться, что его деятельность находит поддержку в обществе, желательно идти через избирательную гонку».

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Оценивать стоимость украинской ГТС будет «Бейкер Тилли Украина ЭК»

«Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК “Нафтогаз Украины”.

“Комитет по конкурсным торгам НАК «Нафтогаз Украины» закончил оценку окончательных конкурсных предложений, предоставленных участниками закупки услуг по оценке стоимости активов украинской ГТС. Победителем по наибольшему количеству баллов было выбрано Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г.Киев, Украина). Цена конкурсного предложения ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» составляет 4 100 тыс. грн”, - говорится в сообщении.

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.

Как сообщал УНИАН, к участию во втором этапе конкурса по оценке ГТС были допущены три компании: ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев, Украина, цена предложения 4 100 тыс. грн.), компания «Дафф энд Фелпс» (Нью-Йорк, США, цена предложения 4 400 тыс. грн.) и ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев, Украина, цена предложения 5 920 тыс. грн.).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Госбюджет в январе-феврале сведен с профицитом 4,7 млрд грн

Профицит государственного бюджета Украины в январе-феврале 2012 года составил 4,698 млрд грн по сравнению с также профицитом в 4,127 млрд грн за январь-февраль 2011 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Общий фонд госбюджета в январе выполнен с профицитом в 3,44 млрд грн

Доходы госбюджета составили 51,804 млрд грн, в т.ч. общего фонда — 44,75 млрд грн

Расходы бюджета составили 46,85 млрд грн, в т.ч. общего фонда — 41,48 млрд грн

Сводный бюджет за январь-февраль 2012 года выполнен с профицитом в сумме 4,76 млрд грн Доходы сводного бюджета составили 65,71 млрд грн, расходы — 60,69 млрд грн

В январе-феврале 2012 года погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 5,21 млрд грн Погашение внутреннего долга равнялось 4,56 млрд грн, внешнего долга - 664,8 млн грн Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 6,78 млрд грн, в т.ч. в общий фонд - 6,27 млрд грн На внутреннем рынке было привлечено 6,27 млрд грн, от внешних источников поступило займов на сумму 502,5 млн грн на финансирование совместных с международными финансовыми организациями проектов развития.

От приватизации государственного имущества за январь-февраль 2012 г. поступило в государственный бюджет 2,71 млрд грн

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 декабря 2011 г. приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Закон предусматривает, что доходы госбюджета Украины на 2012 год будут составлять 332,821 млрд грн, в том числе доходы общего фонда госбюджета - 288,177 млрд грн, и доходы специального фонда - 44,643 млрд грн.

Расходы госбюджета будут составлять 358,010 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 312,774 млрд грн и расходы специального фонда - 45,236 млрд грн.

Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 25,130 млрд грн, а общий объем дефицита государственных финансов - 37,1 млрд грн, что составляет 2,5% ВВП.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

Государственный бюджет 2012 года рассчитан правительством исходя из курса 8 грн за один доллар.

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Сводный платежный баланс в феврале был близок к нулю — НБУ

Сводный платежный баланс в феврале т.г. был близок к нулю, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В феврале т.г. платежный баланс существенно улучшился. Он составил около нуля», - сказал директор генерального департамента Национального банка Украины Игорь Шумило.

Как уточнили УНИАН в Нацбанке, в феврале платежный баланс был сведен с дефицитом 55 млн долл., по сравнению с дефицитом в 889 млн долл. в январе т.г. и профицитом в 1,364 млрд долл. в феврале 2011 года.

По данным Нацбанка, в феврале т.г. дефицит текущего счета составил 1,270 млрд долл., профицит финансового счета — 1,215 млрд долл.

Дефицит платежного баланса за январь-февраль составил 944 млн долл., по сравнению с профицитом в 1,624 млрд долл. за соответствующий период прошлого года.

Среди факторов, повлиявших позитивно на платежный баланс в феврале, И.Шумило назвал: рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) до 840 млн долл.; существенное увеличение сальдо привлечений в реальный сектор, в первую очередь торговых кредитов, которые составили 1,1 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

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Украина рассматривает возможность участия в проектах LNG-терминалов в других странах

Украина рассматривает возможность своего участия в зарубежных проектах LNG-терминалов в других странах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ.

Он отметил, что, прежде всего, рассматривается финансовое участие в проектах.

«Участие в капитале», - сказал он, отвечая на вопрос, каким может быть механизм участия.

Более детальной информации по этому вопросу В.Каськив не предоставил.

«У нас очень серьезный прогресс в этом вопросе. Я думаю, что в течение 2-3-х месяцев эта информация имеет шанс стать публичной», - сказал В.Каськив.

Напомним, в ноябре в Риме (Италия), в ходе ХІІ Всемирного LNG-саммита (The World LNG Summit), Украина вступила во Всемирный LNG-клуб.

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Порошенко изучает возможность изменения макропоказателей 2012 года

Министерство экономического развития и торговли изучает вопрос необходимости изменений макропоказателей 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«Министерство экономики отрабатывает эту тему и определяется по поводу необходимости выхода на Кабинет министров с соответствующей инициативой по изменениям (макропоказателей – УНИАН)», - сказал П. Порошенко.

При этом он отметил, что окончательный вывод Минэкономразвития сделает в ближайшее время. «Я думаю, что в течение недели мы уже определимся с необходимостью этого процесса», - сказал П. Порошенко.

П.Порошенко также сообщил, что Кабинет министров планирует на следующей неделе рассмотреть бюджетную резолюцию на 2013 год. Он отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмин провел предварительное рассмотрение бюджетной резолюции на 2013 год.

«Проект бюджетной резолюции был предварительно обсужден и на понедельник вопрос будет вынесен для окончательного решения», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля на совещании с хозяйственно-административным активом Полтавской области Президент Украины Виктор Янукович заявил, что весной в государственный бюджет на 2012 год будут обязательно внесены изменения.

13 марта премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что реализация социальных реформ, инициированных Президентом, не окажет серьезного негативного влияния на макропоказатели.

Н. Азаров также заявил, что изменения к государственному бюджету 2012 года для реализации социальных инициатив Президента правительство Украины подготовит в начале апреля.

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Прокуратура предъявила иск к Тимошенко о возмещении 19,5 млн грн ущерба

Органы прокуратуры в рамках расследования уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» предъявили иск к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко о возмещении 19,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Блаживский.

По его словам, сегодня Ю.Тимошенко и ее защитники закончили ознакомление с материалами дела относительно ЕЭСУ.

«Сегодня обвинением Ю.Тимошенко и ее защитникам вручены полностью все копии материалов дела в 71 томе», - сказал он, отметив, что в настоящее время следователи заканчивают рассмотрение ходатайств по этому делу, и оно будет направлено в прокуратуру Харьковской области.

«Также по этому делу заявлен иск о возмещении ущерба, а это 19,5 млн грн Сумма расхищения, чтобы вы понимали, равняется минимальной пенсии 600 тыс. пенсионеров», - отметил Е.Блаживский, сказав, что по данному уголовному делу речь идет о расхищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова обязал экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и ее адвокатов Сергея Власенко и Андрея Кожемякина ознакомиться с материалами уголовного дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» до 28 марта 2012 года.

Если обвиняемая и ее адвокаты до 28 марта не ознакомятся с материалами дела, они, согласно законодательству, будут считаться ознакомившимися с ним.

Согласно решению суда им всем будет вручена копия материалов.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы скрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

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Кабмин утвердил ряд мероприятий для выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка СССР

Сегодня на заседании Кабинета министров Украины принято решение об организации ряда мероприятий для проведения компенсационных выплат по вкладам Сберегательного банка СССР.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Так, согласно сообщению, принято решение о проведение актуализации данных информационно-аналитической системы «Реестр вкладчиков сбережений граждан». Также планируется организация информационных мероприятий для населения, направленных «на поддержку осуществления выплат учреждениями «Ощадбанка»».

Кроме того, будут проведены встречи с представителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросам предоставления скидок гражданам Украины, которые получат компенсационные выплаты, при осуществлении ими безналичных расчетов с использованием платежных карт «Национальная карта», эмитированных «Ощадбанком», за приобретенные товары, работы и услуги.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, в рамках своих социальных инициатив, заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн, тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн. Компенсации должны быть выплачены, начиная с 1 июня и до конца 2012 года.

По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в сумму около 122 млрд грн.

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ЭКСКЛЮЗИВ: «Антонов» намерен выпускать самолеты Ан-70 на Воронежском авиазаводе

Украинский Государственный авиастроительный концерн «Антонов» и российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) намерены начать выпуск самолетов Ан-70 на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

Он отметил, что данное решение принято 25 марта в результате переговоров руководства ГАК «Антонов» и «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«Мы с Воронежем будем делать Ан-70 на Воронежском заводе (ВАСО). Такое решение принято», - сказал Д. Кива.

Он отметил, что работа по подготовке к выпуску самолета начнется в самое ближайшее время.

«Начинаем работу мы буквально немедленно. Работу по передаче документации, намечаем и согласовываем график работ. С четверга уже эксперты начинаются консультации», - отметил Д.Кива.

Как сообщал УНИАН, летом 2011 г. генеральный конструктор ГП «Антонов» Д. Кива заявлял, что окончательное соглашение с российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) о производстве самолета Ан-70 в России пока не достигнуто.

По его словам, сначала планировалось, что собирать Ан-70 будут на ульяновском предприятии «Авиастар», однако затем рассматривались самарский «Авиакор» и воронежский ВАСО.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 гг. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол о возобновлении работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года. В октябре заключили дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн рублей.

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«1+1» и «Медиа Группа Украина» создадут совместный сейлс-хаус «Студия Медиа Альянс»

Группа компаний «1+1» и Медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» получили разрешение Антимонопольного комитета Украины на создание совместного сейлс-хауса.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компании «1+1», переданном агентству УНИАН.

«Мы приняли решение объединить наши усилия и возможности, чтоб усилить позиции каждой из сторон и повлиять на рост рекламного рынка. Я убежден, что совместно с Медиа-холдингом «Медиа Группа Украина» мы сможем предложить максимально эффективные решения для рекламодателей», - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора Группы компаний 1+1 Александра Ткаченко.

В свою очередь генеральный директор Медиа-холдинга «Медиа Группа Украина» Федор Огарков по этому поводу сказал: «Объединение с сильным игроком в единый сейлс-хаус «Студия Медиа Альянс» – это переход на более высокий уровень бизнеса. В сегодняшних реалиях конкурентного рынка, объединившись, мы имеем возможность помочь рынку расти, а клиентам – дать сбалансированное рекламное решение».

Сейлс-хаус «Студия Медиа Альянс» будет иметь эксклюзивные права на продажу рекламного времени на телеканалах, входящих в Медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» и Группу компаний «1+1». Все участники рынка могут воспользоваться инструментом RedButton (redbutton.pluses.com.ua), чтобы оценить эффективность рекламного предложения нового сейлс-хауса.

Коммерческий директор Группы компаний 1+1 Дмитрий Лисицкий заявил: «Мы хотим, что бы «Студия Медиа Альянс» стала примером клиентоориентированности для нашего рекламного рынка. И уже сейчас мы хотим заявить о первой акции – первые 20 клиентов «Студии Медиа Альянса» получат специальную базовую цену – 1600 грн за пункт рейтинга».

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