Европарламент хочет ужесточить экономические санкции против Беларуси

Европарламент рекомендует Совету ЕС ужесточить режим ограничительных мер в отношении Белоруссии и ввести целевые экономические санкции против республики в связи с приведением в исполнение смертных приговоров в отношении Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, осужденных по делу о теракте в минском метро.

Об этом говорится в проекте резолюции законодательного органа Европейского союза, которая будет представлена на голосование в четверг, 29 марта.

Европарламент «призывает Совет ЕС принять во внимание недавние изменения в дипломатических отношениях ЕС и Белоруссии и дальнейшее ухудшение ситуации в области прав человека и основных свобод в стране и, исходя из этого, принять решение о дальнейших ограничительных мерах, в том числе целевых экономических санкциях», отмечается в документе.

В нем также указывается, что данный шаг является ответом на отказ Минска помиловать Коновалова и Ковалева и на выдворение из республики главы представительства ЕС и посла Польши.

Кроме того, члены Европарламента вновь рекомендуют Белоруссии «немедленно освободить всех политических заключенных» и заявляют о готовности Евросоюза оказывать финансовую и политическую поддержку усилиям белорусского гражданского общества, независимым СМИ и неправительственным организациям, работающим для развития демократии в стране, передает ИТАР-ТАСС.