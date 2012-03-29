ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Черноморнефтегаз» закупит трубы у малоизвестной фирмы» пишет: «Черноморнефтегаз» не изменил своей традиции - отдал крупный тендер компании «Райагрострой-перспектива», которая на этот раз должна за 150 млн грн поставить стальные трубы. Ранее эта малоизвестная компания поставляла «Черноморнефтегазу» и компьютеры, и химию, и даже производила буровые работы…

http://delo.ua/business/chernomorneftegaz-zakupit-truby-u-maloizvestnoj-firmy-175527/

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Также «Дело» в публикации «АМКУ решил выяснить причины роста цен на бензин» пишет: Антимонопольный комитет совместно с Минэнергоугля начал расследовать повышение цен на бензин. Если чиновники найдут их необоснованно завышенными, импортеров будет ожидать штраф…

http://delo.ua/business/amku-reshil-vyjasnit-prichiny-rosta-cen-na-benzin-175529/

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«Дело» в публикации «Почему в Украине низкая производительность труда» пишет: Украина занимает одно из самых низких мест в Европе по показателям производительности труда. Главные причины - неэффективные бизнес-процессы, бюрократия и дублирование функций…

http://delo.ua/education/pochemu-v-ukraine-nizkaja-proizvoditelnost-truda-175523/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Аудит проведут мимо проверок», в котором пишет: в Партии регионов предлагают интересную схему работы налоговиков и бизнеса - заменить плановые налоговые проверки подачей отчетности, подтвержденной аудиторскими компаниями, которые отобраны Государственной налоговой службой. Бизнесу эта схема предлагается как добровольная. Очень мало компаний захотят связываться с аудиторами, зависимыми от ГНС, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1903355

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дело на миллионы», в котором пишет: в Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре объявили, что в течение пяти дней передадут в суд дело об уклонении Юлией Тимошенко от уплаты налогов в период руководства компанией ЕЭСУ. В следственных органах утверждают, что Тимошенко и ее защитники завершили ознакомление с материалами дела. Защита Тимошенко опровергает эту информацию, обвиняя следователя в нарушении закона, но признает, что остановить передачу дела процессуально невозможно…

http://www.kommersant.ua/doc/1903170

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Издание «Экономические известия» в публикации «Пенсиям пообещали рост» пишет: вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко пообещал, что в случае реализации президентских социальных инициатив уже с мая пенсии 9 млн. пенсионеров повысятся на 103,6 грн…

http://finance.eizvestia.com/full/pensiyam-poobeshhali-rost

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Экзотика пролетела», в котором пишут: этим летом украинские авиакомпании будут интенсивнее летать в Россию и Европу, реже - в экзотические страны. Евро-2012 обещает повышенный спрос и на внутриукраинских маршрутах. Тем не менее расширять флот компаниям удается пока не так быстро, как того требуют темпы роста рынка…

http://markets.eizvestia.com/full/ekzotika-proletela

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Газета «Сегодня» в публикации «Огрызко уверен, что Украина зря вывезла уран» пишет: "Сдав этот уран, мы добровольно покинули группу примерно 35-40 стран мира, которые работают в этом направлении. Мы ограничили свои возможности в этой сфере», - считает экс-министр иностранных дел…

http://www.segodnya.ua/news/14353082.html

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Также «Сегодня» в публикации «Больше всего коррупционеров нашлось в Партии регионов» пишет: глава МВД заявил, что среди депутатов, привлекавшихся к ответственности за коррупцию, большую часть составляют представители ПР…

http://www.segodnya.ua/news/14353092.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Осторожно, «Укрытие» на ЧАЭС готовят к «разрезанию ленточки» пишет: ЧАЭС готовится к встрече с Президентом. И хотя строительство нового «Укрытия», по его словам, должно начаться 26 апреля, можно считать его уже начавшимся. Важно, чтобы после разрезания ленты все шло свои чередом, без эксцессов и традиционного воровства...

http://economics.unian.net/rus/detail/123591

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Госпрограмма кредитования малого бизнеса больше не распространяется на сферу торговли» пишет: теперь в РФ приоритет отдается производству, а также компаниям, которые смогут доказать свою инновационность…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1576770/za_gosschet_ne_torgovat

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Также «Ведомости» в публикации «Шувалова и Шойгу ждут в регионах» пишут: сверхуспешный бизнес семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова может стать поводом его ухода из органов исполнительной власти. Скорее всего, он возглавит придуманную Сергеем Шойгу корпорацию по развитию Сибири и Дальнего Востока. Сам Шойгу - наиболее вероятный кандидат на пост подмосковного губернатора…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1576775/chuvstvo_biznesa

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Издание «Известия» в публикации «Регионы заставят крутиться на свободном рынке» пишет: такой вывод следует из отчета о деятельности правительства РФ на 2011 год…

http://izvestia.ru/news/520106

(УНИАН)