Польша считает своими важнейшими партнерами Германию и США – глава МИД

Варшава. Польская власть считает важнейшими своими зарубежными партнерами Германию и Соединенные Штаты Америки.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил в четверг министр иностранных дел РП Радослав Сикорский, презентуя в Сейме принципы польской внешней политики на 2012-2016 годы.

Он отметил, что польская власть готова поддерживать немецкие инициативы, направленные на укрепление объединяющего 27 стран Евросоюза.

«Мы хотим совместно действовать во имя сильного Евросоюза. Так как я декларировал немецким друзьям во время речи в Берлине: если включите нас в процесс принятия решений, можете рассчитывать на поддержку Польши», - сказал польский министр.

Он отметил, что Германия играет ключевую роль с «25% пакетом ЕС», но не доминирующую, и нуждается для реализации своих идей поддержки других участников европейского объединения.

«Мы рады, что американские фирмы исследуют польские запасы сланцевого газа. Хлебом и солью встретим на наших землях первое стационарное отделение американских войск», - сказал министр, назвав США важнейшим внеевропейским партером поляков.

Он отметил, что Польша готова реализовать польско-американский договор создания европейской системы противоракетной обороны (ПРО).

Р.Сикорский также назвал важным сотрудничество поляков с Францией, Швецией, Испанией и Италией, выразив сожаление, что Великобритания не является такой активной в ЕС, как хотелось бы.

По его словам, польская власть планирует также укреплять сотрудничество в рамках Вышеградской группы и с другими государствами Восточной Европы, которые входят и не входят в ЕС.