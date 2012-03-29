Клюев констатировал позитивную динамику украинско-американских отношений

Украинская сторона заинтересована в дальнейшем развитии стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев сегодня в ходе встречи с послом США Джоном Теффтом в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Клюева.

«Мне приятно констатировать позитивную динамику украинско-американских отношений», - сказал он.

Участники встречи обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе, в сферах международной безопасности, инвестиций, торговли и энергетики.

А.Клюев информировал американского дипломата о новой роли Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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