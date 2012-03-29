Анонс на 30 марта

* Пресс-конференция вице-премьер-министра Украины - министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой. Пресс-конференция состоится перед началом расширенного заседания Коллегии Министерства здравоохранения Украины на тему: «Итоги деятельности в 2011 году, задачи по реформированию и перспективного развития здравоохранения».

* Пресс-конференция на тему: "Соглашение об ассоциации: сколько еще шагов от парафирования до подписания?». Организатор - Общественный экспертный Совет при украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС Участники: Олег Рыбачук, глава Общественного экспертного совета, руководитель ОО "Центр UA", Александр Сушко, научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества, Валерий Чалый, зам.ген.директора Центра Разумкова; Ирина Геращенко, председатель подкомитета по вопросам информационного обеспечения интеграционных процессов Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции.

* Состоится научная конференция «Национальные стратегии в эпоху глобальных трансформаций», посвященная 20-й годовщине Национального института стратегических исследований. Участники: директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев, глава АПУ Сергей Левочкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Молдова, первый директор НИСИ (1992-1996), академик НАН Украины Сергей Пирожков.

* Круглый стол на тему: «Подготовка к старту летнего туристического сезона: проблемы и перспективы национального и регионального турбизнеса». Участники: Руслан Крамаренко, зам.председателя КГГА; Николай Маринов, зам.министра курортов и туризма Автономной Республики Крым, Александр Новиковский, вице-президент Ассоциации лидеров турбизнеса, Олег Пикерский, зам.председателя Всеукраинской ассоциации туроператоров; Евгений Самарцев, председатель Совета по вопросам туризма и курортов.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Участники: Валерий Саратов, председатель Комиссии, члены Комиссии: Дмитрий Григорьев, Сергей Дунайло, Валерий Кальченко, Юрий Хиврич.

* Состоится всеукраинское собрание уполномоченных представителей граждан, проживающих в общежитиях, Всеукраинского союза безквартирных офицеров, пострадавших от строительных афер инвесторов, общественных правозащитных организаций на тему: «Воля громады - закон для власти» Инициатор - ВОО «Ассоциация жителей общежитий Украины».

* Пресс-конференция на тему: "Успевают ли в Украине с установлением обязательных паркоматов до 1 апреля?». Участники: Александр Игнатенко, начальник Управления благоустройства территорий и коммунального обслуживания Минрегион Украины; Денис Салобаенко, зам.директора КП "Киевпарктранссервис"; Ярослав Погребняк, начальник службы парковки КП "Киевпарктранссервис" и др.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в общественном обсуждении Национального плана действий по внедрению международной инициативы «Партнерство «Открытое Правительство».

* Состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня работников геологии, геодезии и картографии. Предусмотрено участие председателя Государственной службы геологии и недр Украины Эдуарда Ставицкого, представителей АП, КМУ, Минприроды и др.. В рамках празднования запланировано общение с журналистами.

* В г. Обухов Киевской области состоятся торжества по случаю 30-летнего юбилея производственной деятельности ОАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» - крупнейшего предприятия целлюлозно-бумажной индустрии Украины. Состоится сдача в эксплуатацию первого производственного комплекса на 100 тыс. тонн картона.

* КП «Киевский метрополитен» проведет День открытых дверей. Посетителям предложат блиц-презентацию деятельности столичного метро, экскурсию по подземным объектам станций, а также ответы на все вопросы по работе метрополитена.

* Проводится аккредитация на мероприятие, посвященное вопросам создания и развития бизнеса в сети Интернет. «Формула сайта» - цикл бесплатных семинаров, организованный компанией «1С-Битрикс» при участии лидеров украинского Интернет-рынка.

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