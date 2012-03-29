ТОП-10 (29 марта)

Среди разоблаченных милицией коррупционеров больше всего "регионалов" - Захарченко

300 украинцев задекларировали доходы на сумму от 1 млн до 1 млрд грн

«Укртрансгаз» получил международные сертификаты ISO и OHSAS

НБУ против возобновление валютного кредитования для населения

Балога написал Азарову о неудовлетворительном уровне безопасности киевского метро

В Украине планируют ликвидировать 180 государственных предприятий

Кредит «Нафтогазу» нужен для закупки газа в ПХГ

Завтра в Брюсселе состоится первый этап парафирования соглашения между Украиной и ЕС

Соглашение о свободной торговле с ЕАСТ вступит в силу 1 июня

Специалисты Роспотребнадзора завершили инспектирование «Гадячсыра»

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Среди разоблаченных милицией коррупционеров больше всего "регионалов" - Захарченко

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что наибольшее количество разоблаченных милицией коррупционеров являются членами Партии регионов.

Об этом он пишет в своем блоге на сайте МВД.

По данным министра, в прошлом году к уголовной ответственности привлекались 179 депутатов разных уровней. В частности, как отмечает В.Захарченко, в совершении преступлений разоблачены 85 депутатов от Партии регионов, 40 – от БЮТ, 33 – от НУ-НС, 10 – от Коммунистической партии Украины, 7 – от Блока Литвина, 3 – от партии «Сильная Украина» и 1 – от ВО «Свобода».

"В этом году к уголовной ответственности привлекается 49 депутатов всех уровней и разной партийной принадлежности: 30 депутатов - от Партии регионов, 11 – от БЮТ, 5 – от НУ-НС, 1 – от Коммунистической партии Украины и 2 – от ВО «Свобода». Среди них, в частности, 5 депутатов городских советов, 10 депутатов райсоветов, 1 городской председатель и 33 председателя сельсоветов", - информирует министр.

При этом он отмечает, что "у коррупционеров основная принадлежность – это доступ к власти и финансовым ресурсам". "Они действуют независимо от партийной или фракционной принадлежности. Они – «интернациональны», - объяснил В.Захарченко.

"Таким образом, хочу еще раз подчеркнуть – правоохранители не будут принимать во внимание политическую принадлежность того или другого обнаруженного коррупционера, а действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметил министр.

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300 украинцев задекларировали доходы на сумму от 1 млн до 1 млрд грн

В Украине 300 граждан задекларировали свои доходы за 2011 год на сумму от 1 млн грн до 1 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом свидетельствуют предварительные данные анализа поданных деклараций.

Всего с начала года свои доходы за 2011 год задекларировали 200 тыс. граждан на сумму более 5 млрд грн. В целом они должны уплатить 115 млн грн налогов.

В ГНСУ напомнили, что декларационная кампания продлится до 1 мая 2012 года.

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«Укртрансгаз» получил международные сертификаты ISO и OHSAS

Оператор украинской газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» получил три сертификата соответствия интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Как передает корреспондент УНИАН, вручение сертификатов руководству компании прошло в центральном офисе ДК «Укртрансгаз».

Сертификационным органом выступила компания TUV Rheinland.

Как отметил директор ДК «Укртрансгаз» Сергей Винокуров, наличие международно признанных сертификатов прежде всего должны предоставить заказчикам услуг ДК «Укртрансгаз» по транспортировке и хранению газа (компаниям России, Германии, Франции, Словакии, Польши, Венгрии, Италии, Турции, Румынии и т.п.) независимое, обоснованное подтверждение и уверенность в том, что ДК «Укртрансгаз» - надежный партнер, который гарантирует выполнение контрактных обязательств и обеспечивает эффективность и бесперебойность работы газотранспортной системы Украины.

С.Винокуров отметил, что «международные сертификаты подтверждают, что система управления и выполнения основных технологических процессов в «Укртрансгазе» отвечает требованиям международных стандартов в сферах управления качеством, экологии, безопасности труда и здравоохранения и, безусловно, являются признанием результатов деятельности руководства и всего коллектива».

Как сообщил директор компании «ТЮФ Рейнланд Украина» Владимир Пекер, «руководством и специалистами ДК «Укртрансгаз» выполнена большая работа по разработке, внедрению и улучшению систем менеджмента качества, экологии и производственной безопасности и подтверждено их соответствие международным стандартам и лучшим мировым практикам».

По словам главного инженера ДК «Укртрансгаз» Игоря Лохмана, разработка, внедрение и сертификация интегрированной системы управления «Укртрансгаза» является важным этапом в улучшении деятельности и усовершенствовании единой политики управления и понимания ее на всех уровнях.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, которая представляет собой единый технологический комплекс, работающий в непрерывном рабочем режиме. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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НБУ против возобновление валютного кредитования для населения

Национальный банк Украины (НБУ) считает нецелесообразным возобновление валютного кредитования для населения.

Об этом заявил председатель Нацбанка Сергей Арбузов в интервью газете «Урядовый курьер» от 29 марта т.г.

«В восстановлении валютного кредитования населения мы не видим необходимости. Как помните, во время первой волны кризиса значительно усложнилось погашение валютных кредитов многими заемщиками. Это значительно подорвало капитализацию банков, которым пришлось увеличивать резервы под проблемные кредиты, и привело к значительным убыткам банковского сектора. Поэтому считаю, что такой запрет существенно снизит валютные и кредитные риски банков, а также уменьшит долларизацию экономики. И руководители банков поддержат нас в этом», - сказал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в Украине в законодательном порядке было запрещено предоставление (получение) потребительских кредитов в иностранной валюте населению на территории страны.

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Балога написал Азарову о неудовлетворительном уровне безопасности киевского метро

Министерство чрезвычайных ситуаций обеспокоено состоянием обеспечения пожарной и техногенной безопасности на объектах Киевского метрополитена и готовности предприятия реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Об этом говорится в письме министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги в Кабинет министров со ссылкой на информацию, предоставленную Государственной инспекцией техногенной безопасности, сообщает пресс-служба МЧС.

Особую тревогу в ведомстве вызывает состояние подземных сооружений метрополитена, подтверждением чего является пожар, который произошел 14 марта на платформе станции метро "Осокорки".

В.Балога отмечает, что на предприятии длительное время не выполняются несколько целевых программ Киевской городской госадминистрации, направленных на усиление противопожарной защиты объектов. Практически не финансируются мероприятия по повышению пожарной безопасности кабельных сетей. Также нуждаются в ревизии и модернизации системы автоматической защиты на большинстве станций метрополитена и системы дымоудаления воздуха из перегонных тоннелей и станционных сооружений.

В письме отмечается, что метрополитен не оборудован системами раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае опасности. Кроме того, администрация предприятия не уделяет надлежащего внимания обеспечению работников метрополитена индивидуальными средствами химической защиты.

Учитывая вышеизложенное, Министерство чрезвычайных ситуаций предлагает Кабинету министров обязать предприятие безотлагательно привести объекты в надлежащее противопожарное состояние. А также поручить Министерству инфраструктуры внести изменения в Государственные строительные нормы и сделать обязательным оборудование платформ и тоннелей метрополитена системами автоматической пожарной сигнализации, системами раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае опасности.

Кроме того, МЧС просит прописать в соответствующих требованиях необходимость использования на объектах метрополитена светильников с плафонами или рассеивателями, изготовленными из негорючих материалов.

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В Украине планируют ликвидировать 180 государственных предприятий

180 государственных предприятий в Украине планируется ликвидировать.

Об этом заявил сегодня, 29 марта, председатель Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом Дмитрий Колесников в ходе работы коллегии Агентства, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что во исполнение Программы экономических реформ Президента Украины Виктора Януковича на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», был проведен комплексный анализ состояния предприятий, находящихся в государственной собственности.

В частности, Программа предусматривает пересмотр критериев отнесения объектов госсобственности к таким, которые не подлежат приватизации, с целью уменьшения их количества.

Согласно результатам проведенного анализа, на сегодня в сфере управления Агентства 347 субъектов хозяйствования. «На первом этапе мы планируем оставить в государственной собственности 104 предприятия - это треть от всех предприятий. Еще 63 предприятия будут приватизированы и остальные – 180 подлежат ликвидации», - отметил Д.Колесников.

При этом он добавил, что отраслевые научные учреждения не пополнят списки предприятий, подлежащих приватизации. «Приватизация научно-исследовательских институтов может привести к снижению конкурентоспособности в промышленном секторе, а мы этого не можем допустить», - уточнил Д.Колесников.

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Кредит «Нафтогазу» нужен для закупки газа в ПХГ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала процесс закупки природного газа для его дальнейшего закачивания в подземные хранилища газа (ПХГ) с целью заблаговременной подготовки к отопительному периоду 2012-2013 гг.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что для обеспечения финансирования закупки природного газа компания объявила конкурс на привлечение кредита в сумме около 2 млрд долл. США сроком до 7 лет.

«Накопление достаточных объемов газа в ПХГ является залогом надежного прохождения нашей страной следующего отопительного периода, а также необходимым условием бесперебойного снабжения газом потребителей в Украине и странах Европы», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь по процедуре закупки у одного участника кредитную линию у российского ОАО «Газпромбанк», 41,7% которого принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», с лимитом 2 млрд долл. для расчетов за газ, который покупается у «Газпрома». Кредит привлекается сроком на семь лет (2012-2019 гг.), ожидаемая стоимость обслуживания кредита составит 1,539 млрд долл. (в том числе в 2012 году – 182,1 млн долл.).

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Завтра в Брюсселе состоится первый этап парафирования соглашения между Украиной и ЕС

Завтра, 30 марта, в Брюсселе состоится первый этап парафирования соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

Он отметил, что с европейской стороны соглашение будут парафировать директор Департамента отношений с Западными Балканами, «Восточным партнерством» и Россией Европейской службы внешних действий Мирослав Лайчак и директор Генерального директорату «Торговля» Питер Балаш, а с украинской – заместитель министра иностранных дел Павел Климкин и правительственный уполномоченный Валерий Пятницкий.

Как сообщил собеседник агентства, завтра стороны планируют парафировать 170 страниц политической части соглашения об ассоциации, а также первую и последнюю страницы торгового соглашения. Дипломат объяснил это тем, что техническая работа по вычитыванию текста торговой части соглашения еще не завершена. «Для окончательного завершения, в частности юридической проверки, необходимо еще пару месяцев», - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что европейская сторона решила не откладывать больше парафирование соглашения, не ввиду того, что техническая работа окончательно не завершена, а с целью поддержать процесс заключения соглашения с Украиной. «Это также сигнал доброй воли со стороны Европейского Союза, и это то, что мы считаем позитивным меседжем всем проевропейским силам в Украине о том, что ЕС выполняет свои обязательства», - сказал собеседник агентства. Он также еще раз отметил, что парафирование является исключительно технической процедурой, свидетельствующей о завершении переговоров и согласии сторон с текстом документа. Что же касается подписания и ратификации, то, по словам дипломата, это будет возможно при условии выполнения Украиной ряда политических требований, которые были сформулированы на декабрьском саммите Украина – ЕС в Киеве. Среди таких требований дипломат назвал соблюдение принципа верховенства права, обеспечение независимости судебной системы, отказ от выборочного правосудия и политически мотивированных судебных процессов, проведение честных и свободных выборов, а также конституционной реформы.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС заявили о завершении переговоров о соглашении об ассоциации в декабре 2011 года. Документ на сегодня состоит из 170 страниц политической части, 180 – части, в которой изложена суть торговых договоренностей, а также 1350 страниц дополнений и протоколов.

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Соглашение о свободной торговле с ЕАСТ вступит в силу 1 июня

Соглашение о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) вступит в силу 1 июня 2012 года.

Об этом сообщается на сайте ЕАСТ.

По информации организации, МИД Украины в марте передал документы о ратификации соглашения депозитарию (правительство Норвегии).

Согласно нормам ЕАСТ, 1 июня - в первый день третьего месяца после передачи документов - соглашение вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, соглашение о свободной торговле с ЕАСТ было подписано 24 июня 2011 г. Переговоры по подготовке документа проходили с апреля 2009 года.

27 декабря 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), принятый Верховной Радой Украины 7 декабря 2011 г.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.

С ноября 2010 г. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России и ЕАСТ начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.

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Специалисты Роспотребнадзора завершили инспектирование «Гадячсыра»

Специалисты Роспотребнадзора вчера, 28 марта, завершили инспектирование ООО «Гадячсыр» на предмет экспорта сыров в Российскую Федерацию. Об этом сообщил сегодня в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк.

«Вчера специалисты Роспотребнадзора завершили инспекцию «Гадячсыра». Сегодня они уже выехали в Россию», - сказал И.Бисюк.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора предоставили Госветфитослужбе акт по результатам инспектирования предприятия, который украинская служба в данное время изучает.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор 26 марта начал проверку одного из семи украинских сырзаводов, чья продукция запрещена для ввоза в Россию. Украина надеется, что после проведения инспекции экспорт сыров будет разблокирован.

Напомним, 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрете на ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

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