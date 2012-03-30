ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Какие нарушения нашел Роспотребнадзор на «Гадячсыре» пишет: по результатам проверки сырзавода «Гадячсыр» Роспотребнадзор заявил, что производства сыра на этом предприятии не соответствует нормам. Российские эксперты указывали на неправильную форму сыра, сокращение срока созревания сыра. Также россияне указывают на нарушение санитарных норм…

http://delo.ua/ukraine/kakie-narushenija-nashel-rospotrebnadzor-na-gadjachsyre-175592/

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Также «Дело» в публикации «Украина и ЕС парафируют соглашение об ассоциации, но без перспективы членства» пишет: сегодня Еврокомиссия и Украина парафируют Соглашение об ассоциации, частью которого является создание Зоны свободной торговли. В Брюсселе к этому подходят сдержано: парафирование - техническая процедура, не имеющая политической и юридической силы…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-i-es-parafirujut-soglashenie-ob-associacii-no-bez-perspek-175566/

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«Дело» в публикации «Страны БРИКС создадут аналог Всемирного банка» пишет: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились создать банк развития, который стал бы альтернативой Всемирному банку. Кроме того, страны решили снизить зависимость от доллара и евро…

http://delo.ua/world/strany-briks-sozdadut-analog-vsemirnogo-banka-175594/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Деньги под запас», в котором пишет: «Нафтогаз» берет беспрецедентный кредит в $2 млрд у Газпромбанка, совладельцем которого является «Газпром». За эти средства компания намерена закупить газ для закачки в подземные хранилища, продать его в следующем году европейским потребителям и заработать дополнительные средства. Эксперты называют стратегию монополии рискованной и опасаются, что она может отрицательно отразиться на ходе переговоров с «Газпромом»…

http://www.kommersant.ua/doc/1903863

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Инвесторов зовут под землю», в котором пишет: вчера в Киеве состоялся Первый инвестиционный форум. На нем столичная власть подписала меморандумы о намерениях привлечь инвесторов для строительства четвертой линии метрополитена, аналогичного российскому «Сколково» инновационного парка Bionic Hill, малой объездной дороги и делового центра «Киев-Сити». Эксперты сомневаются в реалистичности осуществления этих проектов, в частности строительства метрополитена, поскольку данный объект находится в государственной собственности…

http://www.kommersant.ua/doc/1903862

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Издание «Экономические известия» в публикации «Фирташ построит завод» пишет: бизнесмен Дмитрий Фирташ намерен в течение пяти лет создать новое производство двуокиси титана в Армянске мощностью 120 тыс. т в год. Суммарный выпуск двух заводов - нового и старого - ЧАО «Крымский Титан», а также «Сумыхимпрома» позволит Украине претендовать на 5% мирового рынка продукта, а сам бизнес будет самым рентабельным в отрасли, считают эксперты…

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-postroit-zavod

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Страховщики нарастили убыточность», в котором пишут: премии страхового рынка растут, но качество страхования оставляет желать лучшего - уровень выплат продолжает снижаться, а компании наращивают убытки. Более того, доля моторного страхования в крупных СК перешла пределы допустимого риска…

http://markets.eizvestia.com/full/strahovshhiki-narastili-ubytochnost

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Газета «Сегодня» в публикации «Билеты на поезд по Украине подорожают (цены)» пишет: к примеру, за купейное место из Киева в Симферополь нужно будет уплатить плюс 9 гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14353455.html

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Также «Сегодня» в публикации «Вкладчиков Сбербанка СССР поставили в возрастную очередь» пишет: те, кому не исполнилось 50, оказались в конце списка…

http://www.segodnya.ua/news/14353731.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский парадокс: увеличение выбросов опережает экономический рост» пишет: Украина продолжает наращивать выбросы парниковых газов, что абсолютно не согласуется с ростом ВВП. Данному процессу поспособствует и полный перевод на уголь ТЭЦ. Реакция стран, подписавших Киотский протокол, вполне предсказуема...

http://economics.unian.net/rus/detail/123683

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Гендиректоров-монополистов будут дисквалифицировать» пишет: Антимонопольная служба РФ будет требовать дисквалификации гендиректоров компаний, которые нарушили законодательство о конкуренции. Ведь многим из них не страшен обычный штраф, признает служба…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1582073/novoe_oruzhie_fas

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Также «Ведомости» в публикации «Добыча газа не успела за спросом» пишут: издание выяснило, почему в январе-феврале «Газпром» не вернул добычу на докризисный уровень, хотя спрос в России и Европе бил рекорды. На самом деле концерн вышел зимой на предельную мощность - просто теперь она ниже, чем до кризиса…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1582063/gazprom_na_predele

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Издание «Известия» в публикации «В чем главная ошибка властей при проведении модернизации» пишет: экономические реформы без либерализации политической системы бессмысленны, считают ученые, но и форсировать ее не стоит: страна должна созреть для демократии…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1582065/nachat_s_sebya

(УНИАН)