Налоговая отменила проверки СМИ на период проведения избирательной кампании
На период проведения избирательной кампании по выборам народных депутатов Украины все графики налоговых проверок средств массовой информации отменены.
Такое поручение подписал председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко в соответствии с рекомендациями Верховной Рады относительно обеспечения беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС.
Представители СМИ не будут включаться в план-график проведения проверок уже со второго квартала. Таким образом журналисты будут иметь все условия для объективного и беспристрастного освещения избирательной кампании, отметили в налоговой службе.
Как сообщал УНИАН, 9 февраля ВР рекомендовала Государственной налоговой службе отменить график проверок СМИ на период кампании по выборам парламента.
ВР поручила Кабинету министров принять меры для прекращения проверок соответствующими службами органов исполнительной власти и государственными учреждениями СМИ на период предвыборной кампании.
Кроме того, парламент рекомендовал Национальному совету по телевидению и радиовещанию отменить графики проверок телерадиоорганизаций.
Выборы в ВР состоятся 28 октября 2012 года.