Подписание Соглашения об ассоциации в ближайшие месяцы невозможно – Климкин

Брюссель. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в ближайшие месяцы невозможно с технической точки зрения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Павел Климкин за несколько часов до парафирования соответствующего соглашения.

“Даже с технической точки зрения я не буду ожидать подписания соглашения в ближайшие месяцы”, - сказал он.

П.Климкин отметил, что после парафирования начинается процедура подготовки документа к подписанию, в том числе и перевод его на все официальные языки ЕС, а также на украинский язык.

В связи с этим заместитель министра напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Кореей готовилось к подписанию по меньшей мере в течение года с момента парафирования.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в марте 2007 года, а о зоне свободной торговли, которая является составляющей соглашения, – в начале 2008 года. В сентябре 2008 года на парижском саммите Украина-ЕС было одобрено решение о том, что новое соглашение будет носить название соглашения об ассоциации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЕК: парафирование соглашения с Украиной - только технический момент

Выбор Украины: «блага» Таможенного союза или евроинтеграция?