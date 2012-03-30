В Ашхабаде 30 мая пройдет заседание Совета глав правительств стран СНГ

Москва. 30 мая в Ашхабаде пройдет заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ по итогам заседания Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, прошедшем сегодня в Москве.

«Обсуждался широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия. В частности, был одобрен проект повестки дня предстоящего 30 мая в Ашхабаде очередного заседания Совета глав правительств государств – участников СНГ», - говорится в сообщении.

Также были детально рассмотрены итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в минувшем году.

Руководителям этих органов рекомендовано в повседневной работе особое внимание уделять выполнению Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012 – 2015 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств Содружества.

Участники заседания решили рекомендовать Исполнительному комитету СНГ внести предложение об упразднении Межправительственного совета по нефти и газу, признав целесообразным рассматривать вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере в рамках создаваемого Совета по промышленной политике государств СНГ.

В заседании принял участие председатель Исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

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